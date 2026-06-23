阿根廷對奧地利2026世界盃｜國家足球隊球員出爐+直播賽程/時間

世界盃2026，阿根廷對奧地利於6月22日香港時間凌晨1時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。



阿根廷對奧地利直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月23日凌晨1時

組別：J

阿根廷隊｜球員名單陣容

世界盃2026阿根廷｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

後衛：

6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）

13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）

25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）

26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）

中場：

7 迪保羅（Rodrigo De Paul）

20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）

24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）

前鋒：

10 美斯（Lionel Messi）

16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）

22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）

上屆2022世界盃，阿根廷在決賽擊敗法國奪冠，寫下輝煌一頁。（Getty Images）

奧地利隊｜球員名單陣容

世界盃2026奧地利｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）

後衛

3 奇雲丹素（Kevin Danso/熱刺）

5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）

8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）

）

中場

4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）

6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）

9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）

18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）

20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）

24 保羅雲拿（Paul Wanner/燕豪芬）

前鋒

11 Michael Gregoritsch（奧格斯堡）