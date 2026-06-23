阿根廷對奧地利2026世界盃｜國家足球隊球員出爐+直播賽程/時間
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，阿根廷對奧地利於6月22日香港時間凌晨1時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。
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阿根廷對奧地利直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月23日凌晨1時
組別：J
阿根廷隊｜球員名單陣容
門將：
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）
26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）
中場：
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
10 美斯（Lionel Messi）
16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）
22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）
奧地利隊｜球員名單陣容
門將
1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）
後衛
3 奇雲丹素（Kevin Danso/熱刺）
5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）
8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）
）
中場
4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）
6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）
9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）
18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）
20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）
24 保羅雲拿（Paul Wanner/燕豪芬）
前鋒
11 Michael Gregoritsch（奧格斯堡）