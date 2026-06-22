阿根廷對奧地利2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播賽程+時間
世界盃2026，阿根廷對奧地利於6月22日香港時間凌晨1時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。
阿根廷對奧地利直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月23日凌晨1時
組別：J
阿根廷隊｜球員名單陣容
門將：
1 祖安梅素（Juan Musso）
12 魯利（Geronimo Rulli）
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）
3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）
4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）
25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）
26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）
中場：
5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
8 華倫天巴高（Valentin Barco）
11 盧施素（Giovani Lo Celso）
14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）
10 美斯（Lionel Messi）
15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）
16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）
17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）
18 尼高柏斯（Nico Paz）
21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）
22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）
奧地利隊｜球員名單陣容
門將
1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）
12 Florian Wiegele（柏辛域陀尼亞）
13 Patrick Pentz（邦比）
後衛
2 艾芬格魯巴（David Affengruber/艾爾切）
3 奇雲丹素（Kevin Danso/熱刺）
5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）
8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）
15 菲臘連赫特（Philipp Lienhart/弗賴堡）
16 菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene/緬恩斯）
22 阿歷山大柏拉斯（Alexander Prass/賀芬咸）
23 馬高費度（Marco Friedl/雲達不來梅）
25 Michael Svoboda（威尼斯）
中場
4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）
6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）
9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）
10 基列斯治（Florian Grillitsch/布拉加）
17 卓胡安美卡（Carney Chukwuemeka/多蒙特）
18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）
19 包姆加特拿（Christoph Baumgartner/RB萊比錫）
20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）
21 柏德列溫馬（Patrick Wimmer/禾夫斯堡）
24 保羅雲拿（Paul Wanner/燕豪芬）
26 Alessandro Schöpf（禾夫斯貝加）
前鋒
7 Marko Arnautović（貝爾格萊德紅星）
11 Michael Gregoritsch（奧格斯堡）
14 Sasa Kalajdzic（寧斯）