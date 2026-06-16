世盃全城起動｜墨西哥迎南韓「大」鬥法

2026世界盃轉眼來到分組賽次輪，A組的東道主之一墨西哥揭幕戰以2：0輕取南非，次仗面對亞洲實力份子南韓，力爭全取3分，提早出線。

（球賽編號：FB0028，6月19日 09:00開賽，ViuTV 99台直播）



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墨西哥首仗憑前鋒祖利安基洛尼斯及魯爾占美尼斯各建一功，以兩球淨勝南非，不過中堅施薩蒙迪斯領紅，今仗須停賽。南韓首仗同樣報捷，以2：1反勝捷克，換言之，雙方今仗哪隊獲勝，便很大機會取得出線資格。

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19/06 09:00 墨西哥 對 南韓



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墨西哥翼鋒祖利安基洛尼斯射入今屆賽事的第一個入球，今仗對南韓再爭「士哥」。（Getty Images）

近5次交手，墨西哥取得4勝1和，包括於世盃決賽周兩度碰頭，分別贏3：1（1998年）及2：1（2018年），今仗主隊勝望濃，而且可望開出「入球大」。

同組兩支敗軍之師對壘，南非上場有中場耶耶薛度利及前鋒薛華尼雙雙被逐，今仗須停賽，實力難免打折扣；捷克攻力一般，但是今屆其中一支平均身高最高的隊伍，死球戰術有睇頭，今仗可博他們小勝。（球賽編號：FB0025，6月19日 00:00開賽，Now 618直播）

捷克眾將多像湯馬士蘇錫克（右）般高頭大馬，死球戰術有保證。（Getty Images）

⁠至於B組賽事，首仗表現令人失望的瑞士，次輪面對防守頗堅韌的波斯尼亞（球賽編號：FB0026，6月19日 03:00開賽，Now 618台直播）。瑞士整體實力看似較強，但埋門把握力弱，上仗對卡塔爾26次射門只得6次中目標，收穫一球，埋下臨完場被追和1：1的伏線。今仗寧取波斯尼亞受讓 [+1] 客勝。

瑞士攻力一般，上仗僅靠比列安保路射入12碼，才打破卡塔爾的大門。（Getty Images）

B組另一仗則由東道主之一的加拿大，面對卡塔爾（球賽編號：FB0027，6月19日 06:00開賽，Now 618台直播）。加拿大上仗對波斯尼亞先失波，但下半場攻勢凌厲，卒之逼和1：1。卡塔爾實力一般，勝在眾志成城，今場竟受讓兩球，[+2] 客勝博得過。

加拿大前鋒施利拿連上仗後備入替僅兩分鐘，便有入球，助球隊以1：1逼和波斯尼亞。（Getty Images）

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