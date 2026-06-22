法國對伊拉克2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播賽程+時間

世界盃2026，法國對伊拉克於6月22日香港時間凌晨5時，於Philadelphia Stadium舉行，Now618/616直播播放。



法國對伊拉克直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月23日凌晨5時

組別：I

法國隊｜球員名單陣容

世界盃2026法國｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 拜斯森巴（Brice Samba）

16 邁治蘭（Mike Maignan）

23 羅賓列斯沙（Robin Risser）

後衛：

2 馬路古斯圖（Malo Gusto）

3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）

4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）

5 祖利斯古迪（Jules Koundé）

15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）

17 威廉沙列巴（William Saliba）

19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）

21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）

26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）

中場：

6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）

8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）

13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）

14 拉比奧特（Adrien Rabiot）

18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）

前鋒：

7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）

9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）

10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）

11 米高奧利斯（Michael Olise）

12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）

20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）

22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）

24 卓基（Rayan Cherki）

25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）

2026世界盃決賽周參賽球隊：法國（Getty Images）

伊拉克隊｜球員名單陣容

世界盃2026伊拉克｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 泰利比（Fahad TALIB）

12 查拉哈辛（Jalal HASSAN）

22 阿麥巴素爾（Ahmed BASIL）

後衛

2 蘇拿卡（Rebin SULAKA）

3 侯賽因阿里（Hussein ALI）

4 沙特泰辛（Zaid TAHSEEN）

5 阿甘哈森（Akam HASHIM）

6 馬拿夫尤尼斯（Manaf YOUNIS）

15 阿密馬簡斯（Ahmed Hassan MAKNZI）

23 多斯基（Merchas DOSKI）

25 辛特杜安（Mustafa SAADOON）

26 法蘭斯佩杜斯（Frans PUTROS）

中場

7 尤斯夫艾米恩（Youssef AMYN）

8 艾巴謙巴耶殊（Ibrahim BAYESH）

14 施丹伊基巴（Zidane IQBAL）

16 艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）

19 奇雲耶及（Kevin YAKOB）

20 艾馬舒亞（Aimar SHER）

24 薩伊伊斯美（Zaid ISMAIL）

前鋒

9 阿里艾哈馬迪（Ali AL HAMADI）

10 穆哈納阿里（Mohanad ALI）

11 艾默卡森（Ahmed QASEM）

13 阿里尤素夫（Ali YOUSIF）

17 阿里查森（Ali JASIM）

18 艾文侯賽因（Aymen HUSSEIN）

21 馬高法爾茲（Marko FARJI）