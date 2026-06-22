法國對伊拉克2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播賽程+時間
世界盃2026，法國對伊拉克於6月22日香港時間凌晨5時，於Philadelphia Stadium舉行，Now618/616直播播放。
法國對伊拉克直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月23日凌晨5時
組別：I
法國隊｜球員名單陣容
門將：
1 拜斯森巴（Brice Samba）
16 邁治蘭（Mike Maignan）
23 羅賓列斯沙（Robin Risser）
後衛：
2 馬路古斯圖（Malo Gusto）
3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）
4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）
5 祖利斯古迪（Jules Koundé）
15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）
17 威廉沙列巴（William Saliba）
19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）
21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）
26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）
中場：
6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）
8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）
13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）
14 拉比奧特（Adrien Rabiot）
18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）
前鋒：
7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）
9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）
10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）
11 米高奧利斯（Michael Olise）
12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）
20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）
22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）
24 卓基（Rayan Cherki）
25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）
伊拉克隊｜球員名單陣容
門將
1 泰利比（Fahad TALIB）
12 查拉哈辛（Jalal HASSAN）
22 阿麥巴素爾（Ahmed BASIL）
後衛
2 蘇拿卡（Rebin SULAKA）
3 侯賽因阿里（Hussein ALI）
4 沙特泰辛（Zaid TAHSEEN）
5 阿甘哈森（Akam HASHIM）
6 馬拿夫尤尼斯（Manaf YOUNIS）
15 阿密馬簡斯（Ahmed Hassan MAKNZI）
23 多斯基（Merchas DOSKI）
25 辛特杜安（Mustafa SAADOON）
26 法蘭斯佩杜斯（Frans PUTROS）
中場
7 尤斯夫艾米恩（Youssef AMYN）
8 艾巴謙巴耶殊（Ibrahim BAYESH）
14 施丹伊基巴（Zidane IQBAL）
16 艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）
19 奇雲耶及（Kevin YAKOB）
20 艾馬舒亞（Aimar SHER）
24 薩伊伊斯美（Zaid ISMAIL）
前鋒
9 阿里艾哈馬迪（Ali AL HAMADI）
10 穆哈納阿里（Mohanad ALI）
11 艾默卡森（Ahmed QASEM）
13 阿里尤素夫（Ali YOUSIF）
17 阿里查森（Ali JASIM）
18 艾文侯賽因（Aymen HUSSEIN）
21 馬高法爾茲（Marko FARJI）