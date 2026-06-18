世盃全城起動｜巴西對海地　勢「大」踢爭氣波

巴西今屆世界盃首仗僅以1：1逼和摩洛哥，於C組次仗迎來弱旅海地，誓要「大」開殺戒，盡吐污氣。

（球賽編號：FB0031，6月20日 08:30開賽，Now 618台直播）



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「森巴兵團」主帥安察諾堤上仗意外起用了伊戈泰亞高，與雲尼斯奧斯組成雙箭頭，然後以巴塞隆拿球星拉芬夏比洛尼居左，柏基達擔任右中場，類似4-4-2或4-2-4的陣式。然而，進攻不順下，將陣式改為4-3-3，拉芬夏移到右翼，雲尼斯奧斯則擔任擅長的左翼，此舉立竿見影，後者也射入扳平的一球。

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20/06 08:30 巴西 對 海地

20/06 11:00 土耳其 對 巴拉圭



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雲尼斯奧斯上仗對摩洛哥時射入一球，今仗也是巴西的入球泉源。（Getty Images

因此，今仗巴西有可能重新用回4-3-3陣式，強攻實力一般的海地；他們曾於9年前的美洲國家盃以7：1狂數海地，今仗知恥近乎勇下，可捧巴西 [-3] 主勝及3.5球「入球大」。

同組的蘇格蘭則惡戰摩洛哥（球賽編號：FB0030，6月20日 06:00開賽，Now 618直播）。蘇格蘭上仗以1：0小勝海地，士氣正盛，麥湯米尼、約翰麥甘尼及安德魯安拔臣經驗豐富，今仗坐和望贏，可博 [+1] 主勝。

約翰麥甘尼上仗一箭定江山，助蘇格蘭以1：0小勝海地。（Getty Images）

⁠同日D組賽事，東道主美國迎擊澳洲（球賽編號：FB0029，6月20日 03:00開賽，ViuTV 99台直播）。兩軍上場皆贏波，而且都贏得清脆俐落，不過近兩次交手美國皆取勝，上仗梅開二度的射手巴洛根狀態一流，今場可熱捧美國主勝。

美國上仗以4：1大破巴拉圭，展現強勁實力，今仗對澳洲可秤先。（Getty Images）

D組另一仗，則是兩支哀兵碰頭，土耳其面對巴拉圭（球賽編號：FB0032，6月20日 11:00開賽，Now 618台直播）。土耳其上仗意外地被澳洲以2：0擊敗，預料查漢奴古、艾達古拿及基蘭耶迪斯等球星勢必施展渾身解數，今仗可捧他們旗開得勝。

土耳其上仗竟淨吞澳洲雙蛋，今仗面對巴拉圭，誓要盡吐烏氣。（Getty Images）

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