庫拉索對科特迪瓦2026世界盃｜直播賽程/時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，庫拉索對科特迪瓦於6月26日香港時間凌晨4時，於Mexico City Stadium舉行，Now619/617直播播放。
庫拉索對科特迪瓦直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月26日凌晨4時
組別：E
庫拉索隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾萊羅姆（Eloy Room）
25 保達克（Tyrick Bodak）
26 杜恩布殊（Trevor Doornbusch）
後衛：
2 舒蘭迪森保（Shurandy Sambo）
3 祖利安加里（Juriën Gaari）
4 雲埃積馬（Roshon van Eijma）
5 科蘭紐斯（Sherel Floranus）
18 奧比斯普（Armando Obispo）
20 祖舒亞比尼迪（Joshua Brenet）
23 巴素亞（Riechedly Bazoer）
24 方維利（Deveron Fonville）
中場：
6 羅安美拉圖（Godfried Roemeratoe）
7 祖連奴巴古拿（Juninho Bacuna）
8 高美蘭西亞（Livano Comenencia）
10 里安度巴古拿（Leandro Bacuna）
15 阿真尼馬化（Ar'jany Martha）
21 陳達毅（Tahith Chong）
22 奇雲菲利達（Kevin Felida）
前鋒：
9 約根盧卡迪亞（Jürgen Locadia）
11 謝列美安東尼斯（Jeremy Antonisse）
12 辛積漢臣（Sontje Hansen）
13 泰列斯諾斯連（Tyrese Noslin）
14 堅治哥列（Kenji Gorré）
16 馬加列化（Jearl Margaritha）
17 巴迪利古華斯（Brandley Kuwas）
19 卡斯坦尼亞（Gervane Kastaneer）
科特迪瓦隊｜球員名單陣容
門將：
1 耶希亞科芬拿（Yahia Fofana）
16 穆哈密干尼（Mohamed Koné）
23 艾賓拿方（Alban Lafont）
後衛：
2 奧士文尼迪奧文迪（Ousmane Diomande）
3 基士寧高蘭（Ghislain Konan）
5 韋費特辛高（Wilfried Singo）
7 哥蘇奴（Odilon Kossounou）
13 基斯杜化奧比利（Christopher Operi）
17 古拿杜伊（Guéla Doué）
20 艾巴度（Emmanuel Agbadou）
21 伊雲尼迪卡（Evan Ndicka）
中場：
4 占舒利（Jean Michaël Seri）
6 施高科芬拿（Seko Fofana）
8 基斯爾（Franck Kessié）
18 伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangare）
25 古亞干（Parfait Guiagon）
26 伊拿奧歐萊（Christ Inao Oulaï）
前鋒：
9 安治邦尼（Ange-Yoan Bonny）
10 西蒙艾丁拿（Simon Adingra）
11 恩迪奧文迪（Yan Diomande）
12 華希（Elye Wahi）
14 奧馬迪亞基迪（Oumar Diakité）
15 阿密特迪亞路（Amad Diallo）
19 尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）
22 古斯辛特（Evann Guessand）
24 巴索馬拿托尼（Bazoumana Touré）