日本對瑞典2026世界盃｜直播賽程/時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，日本對瑞典於6月26日香港時間上午7時，於Dallas Stadium舉行，Now619/617直播播放。
日本對瑞典直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月26日上午7時
組別：F
日本隊｜球員名單陣容
門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）
12 大迫敬介（Keisuke Ōsako）
23 早川友基（Tomoki Hayakawa）
後衛：
2 菅原由勢（Yukinari Sugawara）
3 谷口彰悟（Shōgo Taniguchi）
4 板倉滉（Kō Itakura）
5 長友佑都（Yūto Nagatomo）
16 渡邊剛（Tsuyoshi Watanabe）
20 瀨古步夢（Ayumu Seko）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
22 富安健洋（Takehiro Tomiyasu）
25 鈴木淳之介（Junnosuke Suzuki）
中場：
6 遠藤航（Wataru Endo）
7 田中碧（Ao Tanaka）
8 久保建英（Takefusa Kubo）
10 堂安律（Ritsu Dōan）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
14 伊東純也（Junya Itō）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
24 佐野海舟（Kaishū Sano）
前鋒：
9 後藤啓介（Keisuke Gotō）
11前田大然（Daizen Maeda）
17 鈴木唯人（Yuito Suzuki）
18 上田綺世（Ayase Ueda）
19 小川航基（Kōki Ogawa）
26 鹽貝健人（Kento Shiogai）
瑞典隊｜球員名單陣容
門將：
1 錫達史唐（Jacob Widell Zetterstrom）
12 域陀約翰遜（Viktor Johansson）
23 諾菲特（Kristoffer Nordfeldt）
後衛：
2 拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）
3 域陀連迪路夫（Victor Lindelof）
4 伊薩希恩（Isak Hien）
5 加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson）
6 靴文祖漢臣（Herman JOHANSSON）
8 丹尼爾施雲臣（Daniel Svensson）
14 哈爾馬艾卡度（Hjalmar Ekdal）
15 史達菲特（Carl Starfelt）
20 艾歷史密夫（Eric Smith）
24 艾利洛史萊特（Elliot Stroud）
中場：
7 貝治華（Lucas Bergvall）
13 簡施馬（Ken Sema）
16 積斯柏卡爾史唐（Jesper Karlstrom）
18 耶辛艾耶利（Yasin Ayari）
19 史雲貝治（Mattias Svanberg）
22 比斯科特辛尼利（Besfort Zeneli）
26 達哈阿里（Taha Ali）
前鋒：
9 阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）
10 尼格連（Benjamin Nygren）
11 安東尼艾蘭加（Anthony Elanga）
17 約基利斯（Viktor Gyokeres）
21 阿歷山大賓赫特臣（Alexander Bernhardsson）
25 古斯達夫尼爾遜（Gustaf Nilsson）