世盃全城起動｜日本成功「突」圍開客勝

上仗表現出色的日本，於世盃F組次仗面對突尼西亞，雖然主將久保建英因傷倦勤，但以「藍戰士」悅目的整體戰踢法，今仗有望全取勝利3分。

（球賽編號：FB0036，6月21日 12:00開賽，VuTV 99台直播）



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日本首仗兩度落後下，最終以2：2逼和荷蘭，全員積極走動的整體踢法，令人印象深刻，今仗雖有久保建英缺陣，但伊東純也或上仗「助攻」的小川航基都有力填補其位置。

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21/06 08:00 厄瓜多爾 對 庫拉索

21/06 12:00 突尼西亞 對 日本



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日本有多名主力受傷，前鋒上田綺世肩負得分重任。（Getty Images）

突尼西亞上仗以1：5慘負瑞典後，即炒主帥林武治，換來曾執教多支非洲國家隊的法籍領隊雷納；後者上屆世盃執教沙特阿拉伯時，領軍以2：1擊敗阿根廷成為一時佳話。不過，日本始終實力較佳，預料今仗可旗開得勝。

同組荷蘭與瑞典兩雄相遇（球賽編號：FB0033，6月21日 01:00開賽，Now 618直播），雙方是老對手，近7次交手，荷蘭取得3勝3和1負，稍佔上風。不過，瑞典火力驚人，兩大英超神鋒伊沙克與約基利斯上仗都有進帳，配合上場梅開二度的耶辛艾耶利後上攻堅，由伊沙克的利物浦隊雲迪積克率領的橙軍防線，未必頂得住。今仗勝負難料，但鑑於雙方攻力有保證，一於取2.5球「入球大」。

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瑞典進攻力強，上仗以5：1大破突尼西亞。（Getty Images）

至於E組兩場，其中德國對科特迪瓦（球賽編號：FB0034，6月21日 04:00開賽，Now 618台直播）。德國上仗以7：1大破「新丁」庫拉索，盡顯全方位的攻擊火力，今仗面對科特迪瓦有望再錄大勝。事實上，德國近10場全勝兼攻入35球，氣勢一時無倆，今仗熱捧2.5球「入球大」及德國 [-1] 主勝。

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德國攻擊火力分散，中鋒夏維斯是其中一個可靠得分點。（Getty Images）

厄瓜多爾對庫拉索（球賽編號：FB0035，6月21日 08:00開賽，Now 618台直播）一戰，首仗以0：1不敵科特迪瓦的厄瓜多爾，其實陣中有摩西斯卡些度、軒卡派爾及威廉柏曹等好手壓陣，實力遠超庫拉索，今仗宜取 [-2] 主勝。

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厄瓜多爾有摩西斯卡些度等好手在陣，實力高於庫拉索。（Getty Images）

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