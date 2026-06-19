世盃全城起動｜西班牙狂攻沙特阿拉伯　入球「大」特賣

應屆歐洲國家盃冠軍西班牙，於今屆世界盃H組首仗竟被非洲島國佛得角以0：0悶和，次仗面對實力差一大截的沙特阿拉伯，誓火力全開，「大」開殺戒。

（球賽編號：FB0037，6月22日 00:00開賽，Now 618台直播）



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西班牙上仗先收起了拉明耶馬及尼高拉斯威廉斯兩隻快翼，進攻組織緩慢，及後盡遣兩人落場，儘管攻門達27次，但依然無法攻破佛得角的大門。

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22/06 09:00 新西蘭 對 埃及



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西班牙上仗久攻不下，以0：0悶和佛得角，今仗對沙特誓盡吐烏氣。（Getty Images）

沙特首仗對烏拉圭全場捱打，被攻門達29次，幸有門將艾奧韋斯演出神勇，作出9次撲救，得以1：1守和對手，但今仗面對攻力更強的西班牙，恐怕難再重演奇蹟；今仗熱捧西班牙反底[-2] 主勝兼開3.5球「入球大」。

同組的烏拉圭在阿根廷名帥比爾沙執教下，進攻猛烈如火，然而自卡雲尼及蘇亞雷斯等星級射手淡出後，該南美小國門前把握力大跌，上仗圍攻沙特依然未能取勝便是一例。今仗可博佛得角再次「偷雞」成功，一於博 [+2] 客勝。（球賽編號：FB0039，6月22日 06:00開賽，Now 618直播）

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佛得角門將禾仙夏一仗成名，今仗對崇尚進攻的烏拉圭或再顯身價。（Getty Images）

⁠同日G組有比利時對伊朗（球賽編號：FB0038，6月22日 03:00開賽，Now 618台直播）。比利時上仗對埃及大意先失球，之後在奇雲迪布尼及謝利美杜古等球星策動下有不少埋門機會，最終只憑對方一記「烏龍球」取得和局，前線眾將把握力有待改善。伊朗上仗以2：2賽和新西蘭，眾將表現不俗，似乎未受場外政治狀況影響，反而能團結作賽，今仗可捧他們爆冷摸和，[+1]客勝值博。

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伊朗似未受場外政治風波影響，上仗以2：2賽和新西蘭。（Getty Images）

至於及新西蘭對埃及（球賽編號：FB0040，6月22日 09:00開賽，ViuTV 99台直播），埃及一對前鋒穆罕默德沙拿及馬莫殊狀態甚勇，加上上次與新西蘭交手贏1：0，今仗可追他們再度小勝而回。

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沙拿上仗對比利時正值生日，更獻上一記助攻。（Getty Images）

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