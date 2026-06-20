世盃全城起動｜美斯福地重遊　阿根廷贏波獲利

過兩天便39歲的阿根廷球王美斯，今屆世界盃首仗一出場便技驚四座，大演帽子戲法，助衛冕的球隊於J組以3：0輕取阿爾及利亞，次仗迎來奧地利，有望再下一城。

（球賽編號：FB0041，6月230日1:00開賽，Now 618台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50068399

美斯雖然在場上很多時間都在漫步，但當有機會時卻一劍封喉，上場6次起腳，4次中目標，射入3球，不單助阿根廷將連勝場增至8場（入27球只失1球），而且他6屆世盃累積16個入球，亦追平德國名將高路斯的紀錄，今仗只要入一球便可創歷史。

指定場外投注處直播賽事

23/06 08:00 挪威 對 塞內加爾

23/06 11:00 約旦 對 阿爾及利亞



相關資訊，請按：https://res.hkjc.com/campaigns/wp-content/uploads/sites/965/ocbb_opening_hour_tc.pdf

美斯雖已近39歲，但入球能力沒有進步。（Getty Images）

奧地利上仗以3：1輕取約旦，老將阿拿奧杜域表現神勇，只是論整體戰力，阿根廷更勝一籌，今仗一於捧阿根廷主勝兼取2.5球「入球大」。

同組兩支敗軍之師約旦與阿爾及利亞對壘（球賽編號：FB0044，6月23日 11:00開賽，ViuTV 99台直播）。約旦主要由國內聯賽球員組成，實力一般，近6場取得2和4負，士氣正處谷底。阿爾及利亞雖然上仗大敗，但陣中擁有馬列斯等球星，今仗可望反底，宜取客勝。

更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50068405

馬列斯雖已屆35歲，但仍是阿爾及利亞的進攻主將。（Getty Images）

同日I組則有挪威對塞內加爾（球賽編號：FB0043，6月23日 08:00開賽，ViuTV 99台直播）。挪威上場藉身高優勢，以4：1大破伊拉克，其中射手艾寧夏蘭特梅開二度，狀態大勇，今仗面對有沙迪奧文尼及尼高拉斯積遜等球星壓陣的塞內加爾，有望再度上演入球騷，今仗可博2.5球「入球大」，兼博塞內加爾不敗開 [+1] 客勝。

更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50068407

挪威神鋒艾寧夏蘭特狀態大勇，上仗對伊拉克便梅開二度。（Getty Images）

至於法國對伊拉克（球賽編號：FB0042，6月23日 05:00開賽，Now 618台直播），上場贏塞內加爾3：1的法國，麥巴比同樣梅開二度，今仗面對此組最弱的伊拉克，隨時火力全開刷數據，宜取法國 [-3] 主勝。

更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50068398

麥巴比上仗對塞內加爾連入兩球，世盃累積入球達13球。（Getty Images）

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH