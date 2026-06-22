世盃全城起動｜英格蘭進攻強 「加」三分晉級

英格蘭在今屆世界盃踢法煥然一新，於L組首仗力挫上屆季軍克羅地亞，次仗面對非洲代表加納，能否再下一城？

（球賽編號：FB0046，6月24日04:00開賽，Now 618台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50068418

英軍主帥杜慈一改前任修夫基的保守風格，戰術改為高位逼搶、快速推進，上仗藉中鋒哈利卡尼梅開二度、比寧咸與拉舒福特各建一功，以4：2擊敗克羅地亞，贏盡好評；其中哈利卡尼入2球後，更追平了名宿連尼加世盃累積入10球的紀錄，士氣正盛。

指定場外投注處直播賽事

24/06 10:00 哥倫比亞 對 剛果民主共和國



相關資訊，請按：https://res.hkjc.com/campaigns/wp-content/uploads/sites/965/ocbb_opening_hour_tc.pdf

英格蘭攻力強勁，比寧咸（前）與哈利卡尼上仗對克羅地亞時都有進帳。（路透社）

首仗以1：0小勝巴拿馬的加納，今仗有安東尼施美安「倒戈」，這名曼城翼鋒在倫敦出生，卻選擇投效父母祖家，他將是英軍的心腹大患。不過，英格蘭攻力強勁，今場可取「讓主」及2.5球「入球大」。

同組尚有巴拿馬對克羅地亞（球賽編號：FB0047，6月24日 07:00開賽，ViuTV 99台直播）。巴拿馬今屆是第2度參加決賽周，但歷來比賽4場都未嘗一勝，今仗面對近兩屆世盃獲一亞一季的「格仔軍」凶多吉少，一於捧克羅地亞客勝。

更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50068404

克羅地亞連續兩屆世界盃摘下一亞一季，經驗豐富，實力不俗。（路透社）

至於K組賽事，上仗對剛果民主共和國表現令人失望的葡萄牙，將面對「新丁」烏茲別克（球賽編號：FB0045，6月24日 01:00開賽，Now 618台直播）；受千夫所指的C朗拿度，憑藉第6次參加世盃的經驗，有望助葡軍反底，今仗博他們開 [-2] 主勝。

更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50068755

C朗拿度上仗對剛果民主共和國時表現乏善足陳，今仗誓踢翻身仗。（路透社）

K組另一仗則由哥倫比亞對剛果民主共和國（球賽編號：FB0048，6月24日 10:00開賽，ViuTV 99台直播），哥倫比亞上仗以3：1輕取烏茲別克，但民主剛果有力守和葡萄牙，實力不俗，今仗勝負難料下，可選2.5球「入球細」。

更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50068156

路爾斯迪亞斯上仗貢獻一球，助哥倫比亞以3：1輕取烏茲別克。（路透社）

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH