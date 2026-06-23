世盃全城起動｜熱捧南韓開客勝　次名出線

世界盃來到最後一輪分組賽，各支球隊勢拚盡爭取出線，其中A組的南韓將面對實力一般的南非，只要賽和都能夠晉級，但相信「太極虎」有力贏波。

（球賽編號：FB0105，6月25日 09:00開賽，ViuTV 99台直播）



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南韓上仗因門將金承奎犯錯，以0：1不敵東道主墨西哥，不過他們有3分在手，因此今仗只要賽和，就算同組的捷克贏波，也可憑較佳對賽成績晉身32強。

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25/06 09:00 南非 對 南韓

25/06 09:00 墨西哥 對 捷克



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南韓門將金承圭上仗犯大錯導致球隊輸波，今仗務必要打醒十二分精神。（路透社）

南非只得1分，仍有出線希望，但非勝不可勢必大舉出擊下，後防難免空虛，加上他們近7場4和3負未贏過，因此今仗可博南韓小勝。

至於同組墨西哥對捷克一戰（球賽編號：FB0106，6月25日 09:00開賽，Now 619台直播），前者擁6分早穩獲首名資格，戰意及不上背水一戰的捷克，故可捧捷克「客勝」。

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加拿大為保住之後於主場出擊，今仗對瑞士絕不手軟。（路透社）

同日B組有加拿大對瑞士（球賽編號：FB0101，6月25日 03:00開賽，Now 618台直播），兩軍各有4分，今仗只要和氣收場，便能雙雙晉級。不過，加拿大為了晉級後仍能在主場溫哥華出戰，不會鬆懈；加上射手約拿芬大衛上仗連中三元，狀態大勇，今仗宜取 [+1] 主勝。B組另一仗波斯尼亞對卡塔爾（球賽編號：FB0102，6月25日 03:00開賽，Now 619台直播），雙方都只有1分，但波軍實力及經驗皆勝一籌，加上卡塔爾有中場艾森馬迪保及後衛賀曼艾密停賽；今仗波斯尼亞「主勝」無難度。

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波斯尼亞今仗只要擊敗卡塔爾，便大有機會晉身32強。（路透社）

C組方面，摩洛哥有4分在手，面對篤定出局的海地（球賽編號：FB0104，6月25日 06:00開賽，Now 619台直播），無論實力與戰意都無得比，熱捧 [-1] 主勝。至於另一場至於蘇格蘭對巴西（球賽編號：FB0103，6月25日 06:00開賽，Now 618台直播），蘇格蘭雖有3分，但如要出線，今仗最少逼和有4分的巴西，只是他們近4次與巴西交手都落敗，今仗宜博巴西小勝開 [-1] 和局。

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摩洛哥今屆表現出色，隨時能壓過巴西以首名資格出線。（路透社）

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