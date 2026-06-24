世盃全城起動｜日本「大」舉進攻瑞典

世界盃分組賽F組最後一輪，上仗表現出色的日本，今仗面對瑞典，必定「大」舉進攻，全力爭取出線席位。

（球賽編號：FB0109，6月26日 07:00開賽，Now 619台直播）



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日本現時與荷蘭同得4分，瑞典以3分排第3，換言之日本今仗只要賽和瑞典，便最少可以次名晉級。不過以日本近期的氣勢，相信會全力搶攻，中鋒上田綺世及中場鎌田大地各已貢獻兩個入球，今仗將繼續負起進攻重責。

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26/06 10:00 美國 對 土耳其

26/06 10:00 巴拉圭 對 澳洲



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日本鋒將上田綺世上場貢獻一入球一助攻，狀態大勇。（路透社）

瑞典有伊沙克及伊基利斯一對英超神鋒壓陣，但攻強守弱，上仗被荷蘭以5：1大炒，近6仗其總入球皆超過3球。日本近8場7勝1和，近4次鬥歐洲隊亦取得3勝1和，包括贏過英格蘭，今仗博日本贏波晉級，以及「入球大」。

同組的暫列榜首的荷蘭面對篤定出局的突尼西亞（球賽編號：FB0110，6月26日 07:00開賽，Now 618台直播），雖然有隊長雲迪積克及翼鋒加普疑似受傷，但整體實力還是在兩仗失了9球的突尼西亞之上；今仗可熱捧荷蘭 [-2] 客勝及3.5球「入球大」。

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荷蘭前鋒波貝比上仗獲正選，即梅開二度，助球隊以5：1大破瑞典。（路透社）

至於E組，德國先後大勝庫拉索7：1及反勝科特迪瓦2：1，提早鎖定首名晉身32強，今仗面對厄多瓜爾應會留力（球賽編號：FB0107，6月26日 04:00開賽，Now 618台直播），兩場入3球的「後備殺手」丹尼斯烏達夫有望正選披甲；厄瓜多爾守強攻弱，今仗宜取德國小勝1球開2.5球「入球細」。至於上場守和厄瓜多爾的庫拉索（球賽編號：FB0108，6月26日 04:00開賽，Now 619台直播），最後一仗若能擊敗科特迪瓦，仍有望出線，今場打士氣波，可博庫拉索 [+2] 主勝。

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德國肯定獲首名出線資格，「後備殺手」烏達夫今仗對瓜瓜多爾有望正選披甲。（路透社）

D組方面，鐵定首名晉級的美國，面對篤定出局的土耳其（球賽編號：FB0111，6月26日 10:00開賽，ViuTV 99台直播），份屬例行公事，但土耳其為面子而戰，戰意比美國更濃，可取土耳其 [+1] 客勝；雙方近3次交手總入球皆開出3球，因此可兼取2.5球「入球大」。D組另一場巴拉圭對澳洲（球賽編號：FB0112，6月26日 10:00開賽，Now 619台直播），兩隊都手握3分，但澳洲得失球較佳，今仗只要和局便可以次名晉級，加上巴拉圭攻力疲弱，今仗一於博澳洲 [+1] 客勝及1.5球「入球細」。

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澳洲只要賽和便可以次名出線，射手伊蘭觀達表現舉足輕重。（路透社）

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