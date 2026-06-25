世盃全城起動｜英格蘭誓炒巴拿馬開「讓客」

英格蘭在上仗表現令人失望，只能以0：0悶和加納，來到世界盃分組賽最後一輪，面對弱旅巴拿馬定必「大」舉進攻，力爭L組首名席位。

（球賽編號：FB0119，6月28日 05:00開賽，Now 618台直播）



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英軍上仗對加納全場狂攻，但19腳射門只得3次中目標，尼高奧萊利的頭槌中柱角，哈利卡尼的補射又告高出，註定只能取得1分，但他們仍以4分、以較佳得失球排小組首名。

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28/06 10:00 約旦 對 阿根廷

28/06 10:00 阿爾及利亞 對 奧地利



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英格蘭神鋒哈利卡尼上仗對加納時，罕有地門前失機，今仗對巴拿馬誓一吐烏氣。（路透社）

巴拿馬兩戰皆北，肯定無緣出線，今仗戰意成疑；前屆兩軍交手，英格蘭大勝6：1，哈利卡尼大演帽子戲法，今仗有望重溫好夢，一於熱捧英格蘭 [-2] 客勝。

同組手握3分的克羅地亞，則硬撼以4分排次席的加納（球賽編號：FB0120，6月25日 05:00開賽，Now 619台直播），「格仔軍」取得1分雖仍有機會出線，但若排小組第3，難免要在淘汰賽面對強隊，可是他們攻力一般，而加納卻防守力超強，兩仗面對30次射門未失一球，今仗必開2.5球「入球細」。

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加納兩戰面對30次射門未失一球，門將班捷文阿沙利功不可沒。（路透社）

同日K組賽事，基斯坦奴朗拿度率領葡萄牙硬撼哥倫比亞（球賽編號：FB0121，6月28日 07:30開賽，Now 618台直播），後者擁6分已肯定出線，但葡軍今場取勝，便可反超前以首名晉級。哥倫比亞防守力不俗，今仗可打擅長的穩守突擊，有力取得1分，今仗可博哥軍 [+1] 主勝。同組得1分的剛果民主共和國迎擊兩戰皆北的烏茲別克（球賽編號：FB0122，6月28日 07:30開賽，Now 619台直播），民主剛果如取勝仍有機會晉級，戰意更盛，今仗可捧主勝。

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C朗拿度上仗梅開二度，助葡萄牙以5：0大破烏茲別克。（路透社）

至於J組賽事，美斯兩場入5球下，阿根廷兩仗全勝以6分穩奪首名資格，約旦卻已出局，今仗屬例行公事，但這支衛冕盟主就算盡遣後備，實力仍遠超約旦，[-2] 客勝及3.5球「入球大」是信心保證（球賽編號：FB0123，6月28日 10:00開賽，Now 618台直播）。同組阿爾及利亞對奧地利（球賽編號：FB0124，6月28日 10:00開賽，Now 619台直播）兩軍皆有3分在手，和局足可雙雙出線，雙方穩陣先行下，今仗宜取和局，以及2.5球「入球細」。

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阿根廷肯定首名出線，後備的艾華利斯今仗對約旦有望正選披甲。（路透社）

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