世盃全城起動｜南非守「細」波 悶暈加拿大

今屆世界盃隊數增至48隊，淘汰賽也有32強，造就不少球隊打破紀錄，例如今屆主辦國之一的加拿大與南非，都首次突破分組賽。兩軍為淘汰賽階段打頭陣，今仗可謂「細」鈞力敵。

（球賽編號：FB3001，6月29日 03:00開賽，Now 618台直播）



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位處A組的南非，在揭幕戰落不打三筆，兩人被逐下以0：2不敵墨西哥，次仗又只能1：1賽和捷克，出線勢危。豈料最後一仗將士用命，以1：0力挫南韓，以4分獲次名出線資格。

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南非在最後一仗絕地擊敗南韓，史上首次突破分組賽。（路透社）

首仗被逐的薛華尼，今仗續坐波監，但另一領紅的迪保荷莫高拿則刑滿復出，有助南非兵源調動。事實上，南非首戰失利後，知恥近乎勇，之後兩場表現好得多，由首仗3射2中，到之後兩仗合共射門30次（8次中目標），進攻意欲旺盛得多。

加拿大卻在最後一場失威，以1：2不敵瑞士，不單將B組榜首位置拱手相讓，而且跌落次名，同時也失去了在加拿大本土作賽的主場優勢；今場將於美國洛杉磯上演。

論實力計，加拿大較佳，有多名外流歐洲球員，包括：艾方素戴維斯（拜仁慕尼黑）、阿里斯達莊士東（些路迪）及達莊保查蘭（維拉利爾），其中效力意甲祖雲達斯的約拿芬大衛表現優異，今屆已有3球進帳。

加拿大前鋒約拿芬大衛腳風頗順，今屆上陣3次攻入3球。（路透社）

值得留意的是，南非今屆分組賽3場總入球皆少於3球，加拿大近10場比賽，有7次總入球少過3球，因此今仗除了可吼加拿大小勝外，「入球小」更是不二之選。

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