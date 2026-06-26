世界盃2026｜碧咸邁阿密觀戰　30度高溫歎紅酒　超巨型酒杯成焦點

巴西於邁阿密硬石球場（Hard Rock Stadium）在2026年世界盃分組賽中以3：0大勝蘇格蘭，入場觀戰的英格蘭傳奇球星碧咸（David Beckham）意外成為場邊焦點。

「萬人迷」在高達攝氏30度的酷熱天氣下，於看台舉起「魚缸級」的巨型酒杯歎紅酒，畫面被轉播鏡頭捕捉後，隨即在社交網絡引起球迷熱烈討論。



碧咸（David Beckham）與兒子Cruz Beckham及其巴西籍女友Jackie Apostel現身包廂觀戰。（Getty Images）

碧咸與幼子邁阿密觀戰 一起與兒子女友撐巴西

蘇格蘭於邁阿密硬石球場（Hard Rock Stadium）迎戰由名帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）領軍的巴西隊。前英格蘭隊長碧咸身為國際邁亞密班主之一，雖然並非他的球隊主場，仍因地利而順道入場。

他與三子Cruz及其巴西籍女友Jackie Apostel現身包廂觀戰，由於Jackie是巴西人，碧咸一家當日順理成章支持「森巴兵團」，期間鏡頭亦屢次捕捉到兩父子在看台上的溫馨互動。

現場鏡頭捕捉到碧咸與兒子親密互動。（Getty Images）

加大碼紅酒杯成全場焦點 網民熱議高溫飲紅酒

比賽期間，鏡頭捕捉到這位英格蘭名宿正優雅地品嚐紅酒，但他手中的紅酒杯體積卻大得驚人，幾乎遮擋住他的大半張臉。網民見狀在社交媒體驚呼：「碧咸的酒杯是我見過最大的！」、「大家都看到碧咸用有史以來最大的酒杯猛灌了一口紅酒嗎？」

而當日邁阿密的氣溫高達攝氏30度以上且極度潮濕，亦有球迷無法理解碧咸的飲品選擇，調侃道，「在這種潮濕的天氣裏，碧咸竟然選擇紅酒，真是瘋了。」

碧咸看台上悠閑地拿著1個「魚缸級」紅酒杯飲酒。（網傳截圖）

蘇格蘭瀕臨出局 球員坦言需盼奇蹟

最終碧咸見證巴西以壓倒性姿態擊敗蘇格蘭。這場慘敗令蘇格蘭晉級淘汰賽的希望變得十分渺茫。

中場大將麥堅（John McGinn）賽後接受訪問時難掩失落，他坦言球隊因自身失誤而遭受懲罰，並直指球隊目前處於最惡劣的處境。他表示：「如果我們想晉身32強，現在恐怕需要一個奇蹟；若真的能僥倖晉級，我們的表現必須有大幅度的改善。」