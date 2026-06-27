棒球U13亞洲盃｜香港被韓國扣倒奪得亞軍 陳樂滔扭傷退場令人心碎

面對派出全國精英出戰的韓國，香港少棒在世界少棒聯盟（LLB）U13亞洲盃陷入苦戰，港隊尤其受制於投手用球數問題困擾，今天只得5名投手可以上陣，然而韓國球員身高力大，打線火力強勁，最終港隊輸：，以亞軍完成今屆亞洲盃。

雖然與冠軍只差一步，但這班不足13歲的小球員在不被看好下，憑着鬥志和熱血讓香港棒球被看見，只是佳績背後，香港棒球的整體發展，仍有漫漫長路。



今次出戰亞洲盃的香港隊，以青少年棒球聯賽50/70 APT明星隊為骨幹。在比賽中面對日、中華台北、韓國、菲律賓等亞洲棒球勁旅，港隊不被看好，卻連番創造奇蹟，先擊敗由茨城縣精英組成的日本，再力克由地區隊「台中向上社區」組成的中華台北，之後再大破印尼，以3勝2負的成績進入冠軍賽，再鬥韓國。雙方曾於首天賽事相遇，韓國在一局下就轟出兩發全壘打帶動7分大局，最終以15：0「扣倒」，港隊吞下大敗。

港隊於首局取分，小將們對住鏡頭慶祝，非常可愛。（公視體育Youtube直播截圖）

對港隊來說雪上加霜的是，受制於投手用球數已達上限，今仗只得5名球手能夠上陣，面對火力強勁的韓國，即使一局上港隊先有George Hosford打出三壘安打，松岡遙哉再打出內野滾地球將George Hosford送回本壘，但帶着1：0的優勢進入一局下，明顯不足以抵擋韓國的攻勢。

陳磊展擔任港隊先發投手，韓國在首個打席就有曹永人轟出陽春砲，加上四壞保送和守備失誤，港隊在首局後就落後1：4。

無可否認，港隊今仗被韓國的長打「打爆」，但小將們仍咬緊牙關作戰，特別是站上投手丘上的陳磊展，港隊在三局下已落後1：8，再有金炫振大棒一揮擊出全壘打，他之後仍盡力做好控球，也能投出時速過百公里的球進好球帶，以才13歲的小球員來說，心理質素值得一讚。

根據賽例，當雙方的分差達到10分，比賽便要在第五局扣倒。三局下港隊落後1：11，教練團調度守備，原先擔任游擊手的主將「滔哥」陳樂滔轉守外野，松岡遙哉則任游擊手，陳磊展繼續站在投手丘。這個調動迅即收效，松岡接住申知勳的擊球再傳精準傳到一壘，Out了申知勳結束這一局。

（公視體育Youtube直播截圖）

第四局，港隊換上Henry Carrango擔任投手，陳磊展轉守一壘。不過令球迷心碎一幕緊接上演，港隊三壘手漏接，陳樂滔在左外野跑去接球時扭傷，即場治療後由教練撐扶傷出，港隊隊友和全場球迷立即送上掌聲，鼓勵球技和鬥志俱佳的「滔哥」。

（公視體育Youtube直播截圖）

（公視體育Youtube直播截圖）

根據賽例，當雙方的分差在完成四局達到15分，比賽便要扣倒。港隊在「滔哥」傷出後奮力作戰，但再被韓國隊取分，最終輸1：16，比賽止於四局。值得一提的是，張軒銘及傷出前的陳樂滔在比賽末段於外野展示美技級的守備，引來全球球迷歡呼，也足證港將的基本功具有一定水平。

（公視體育Youtube直播截圖）