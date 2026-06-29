世盃全城起動｜巴西日本「大」鬥法

今屆世界盃進入淘汰賽階段，C組首名巴西將面對F組次日本，上演「師徒決鬥」的夢幻大戰。「師父」巴西逐漸上力，「徒弟」日本團結拚搏，一場「大」鬥法在所難免。

（球賽編號：FB3002，6月30日 01:00開賽，Now 618台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50070578

儘管主將拉芬夏比洛尼大腿後筋受傷，但巴西表現一仗比一仗好，分組賽最後一場以3：0輕取蘇格蘭，以首名資格出線，其間更讓養傷多時剛告痊癒的尼馬後備上陣，輕舒腳頭。值得一提是，34歲的尼馬過去5次對日本射入了9球。

相關資訊，請按：https://res.hkjc.com/campaigns/wp-content/uploads/sites/965/ocbb_opening_hour_tc.pdf

日本翼衛中村敬斗上仗因為球襪問題，一度被球證要求離場處理，今仗不知會否又有事故發生。（路透社）

日本今屆賽事展現了很高作戰水平，主帥森保一因應對手而派出不同球員披甲，令對手難以防範。雖然日本上年10月友賽時曾以3：2歷史性擊敗巴西，但之前6場卻悉數敗陣，而這7場中，有6場的總入球超過2球，今仗可捧「入球大」。

尼馬相隔981日再度為巴西出戰，今仗對日本也有機會後備入替。（路透社）

另一場32強賽事亦頗矚目，由F組首名迎擊C組次名摩洛哥（球賽編號：FB3004，6月30日 09:00開賽，Now 618台直播）。荷蘭攻力超強，分組賽3場攻入10球，而且這3仗的總入球亦悉數超過3球，次仗才獲委正選的中鋒波貝比個人有3球進帳，值得留意。摩洛哥中場沙巴利3場分組賽都有波入，累積已入3球，今仗隨時上演入球大戰。

更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50070577

荷蘭中鋒波貝比近況大勇，兩場攻入3球。（路透社）

同日還有德國對巴拉圭（球賽編號：FB3003，6月30日 04:30開賽，Now 618台直播）。上仗對厄瓜多爾表現令人失望的德國，今場面對有米基爾阿米朗刑滿復出的巴拉圭，實力高一班，今仗如果正選眾將未能打破僵局，貢獻3入球及2次助攻的丹尼斯烏達夫將後備上場殺敵，由於德國進攻火力不俗，今仗一於博2.5球「入球大」。

更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50070651

德國進攻火力不俗，烏達夫（右）及利萊辛尼（左）分有3球及1球進帳。（路透社）

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH