荷蘭對摩洛哥2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，荷蘭對摩洛哥於6月30日香港時間上午9時，於Monterrey Stadium舉行，Now618/616直播播放。
荷蘭對摩洛哥直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月30日上午9時
荷蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 華布根（Bart Verbruggen）
13 洛菲斯（Robin Roefs）
23 菲利根（Mark Flekken）
後衛：
2 祖利安添巴（Jurriën Timber）
4 華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）
5 尼敦阿基（Nathan Aké）
6 雲赫基（Jan Paul van Hecke）
12 麥斯韋化（Mats Wieffer）
15 雲迪雲（Micky van de Ven）
22 杜費斯（Denzel Dumfries）
25 祖列爾哈圖（Jorrel Hato）
中場
3 迪魯恩（Marten de Roon）
7 祖斯甸古華特（Justin Kluivert）
8 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）
14 雷恩達斯（Tijjani Reijnders）
16 古斯迪爾（Guus Til）
20 古普美拿斯（Teun Koopmeiners）
21 法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）
26 昆坦添巴（Quinten Timber）
前鋒
9 韋格賀斯（Wout Weghorst）
10 迪比（Memphis Depay）
11 加普（Cody Gakpo）
17 路亞蘭治（Noa Lang）
18 唐耶爾馬倫（Donyell Malen）
19 波貝比（Brian Brobbey）
24 森馬維（Crysencio Summerville）
摩洛哥隊 | 球員名單陣容
門將：
1 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）
12 穆哈馬迪（Munir Mohamedi）
22 達拿奧迪（Ahmed Reda Tagnaouti）
後衛：
2 夏基美（Achraf Hakimi）
3 馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）
5 阿古特（Nayef Aguerd）
13 艾奧亞迪（Zakaria El Ouahdi）
14 伊沙迪奧普（Issa Diop）
18 查迪拉亞特（Chadi Riad）
19 貝拉馬里（Youssef Belammari）
25 哈爾夏（Redouane Halhal）
26 沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine）
中場：
4 蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）
6 保亞迪（Ayyoub Bouaddi）
7 基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）
8 奧拿希（Azzedine Ounahi）
11 沙巴利（Ismael Saibari）
15 艾摩拉拔（Samir El Mourabet）
16 基森美耶辛尼（Gessime Yassine）
23 艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）
24 艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）
前鋒：
9 蘇菲安尼拉希美（Soufiane Rahimi）
10 巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）
17 艾沙蘇利（Abde Ezzalzouli）
20 阿尤比艾卡比（Ayoub El Kaabi）
21 艾米蒙尼伊高耶（Ayoube Amaimouni）