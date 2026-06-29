世盃全城起動｜麥巴比迪比利領法國開「讓主」

世界盃轉眼到了淘汰賽階段，冠軍大熱法國將與瑞典爭入16強；「高盧雄雞」一眾攻擊手如基利安麥巴比及奧士文尼迪比利狀態勇銳，今仗勢「大」開殺戒。

（球賽編號：FB3006，7月1日 05:00開賽，Now 618台直播）



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迪比利於分組賽最後一仗大演帽子戲法，帶領法國以4：1大破挪威，他今屆累積入球已追上麥巴比的4球；加上擔任進攻中場的奧利斯搭橋鋪路，已貢獻3次助攻，法國的攻擊陣容異常恐怖。

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麥巴比（左）與迪比利（右）兩人各入了4球，為法國提供超強攻擊火力。（路透社）

瑞典最後一場以1：1逼和日本，以F組第3名出線，分組賽曾以1：5大敗予荷蘭，防線不穩，更有主力中堅伊薩希恩受傷，提早「畢業」，加上過去5次遇上法國只錄得1勝4負，因此今仗法國 [-1] 主勝無難度，也可以博2.5球「入球大」。

瑞典前鋒伊沙克雖然只入一球，但有3次助攻，在助攻榜與奧利斯等人並列榜首。（路透社）

同日32強另有科特迪瓦對挪威（球賽編號：FB3005，7月1日 01:00開賽，Now 618台直播）。挪威分組賽最後一仗對法國時，收起了已入4球的神鋒艾寧夏特蘭及隊長馬田奧迪加特等一眾主力，今場養精蓄銳下，可望擊敗科特迪瓦，今仗宜取「客勝」。

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挪威神鋒夏蘭特上仗休息，養精蓄銳下迎擊科特迪瓦。（路透社）

至於主辦國之一墨西哥迎擊厄瓜多爾一仗（球賽編號：FB3007，7月1日 09:00開賽，Now 618台直播），儘管東道主分組賽3戰全勝，前鋒祖利安基洛尼斯入了兩球狀態不俗，但厄瓜多爾擁有摩西斯卡些度、軒卡派爾及威廉柏曹等好手，防守力強，分組賽3仗只失2球，加上兩軍近3次交手皆打和，而且總入球均少過3球，今仗一於捧厄瓜多爾 [+1] 客勝及2.5球「入球細」。

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厄瓜多爾擁有卡些度等好手，防守力有保證。（路透社）

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