世盃全城起動｜博英格蘭「剛」好贏兩球

德國、荷蘭等強隊紛紛在世界盃32強落馬，另一歐洲豪門英格蘭迎戰剛果民主共和國亦不敢怠慢，上仗轉踢「8號位」的祖迪比寧咸將繼續領軍爭取打入16強。

（球賽編號：FB3006，7月2日 00:00開賽，Now 618台直播）



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英格蘭主帥杜曹上仗對巴拿馬時收起了迪格蘭賴斯，讓比寧咸墮後踢「8號位」，即是要助攻助守，這名剛度過23歲生日的中場，獲得更大自由度下，發揮更出色，貢獻一入球一助攻，帶領球隊以2：0取勝。

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英格蘭中場比寧咸上踢踢「8號位」，貢獻了1入球1助攻，表現出色。（路透社）

剛果民主共和國陣中不乏現於或曾於英超落班的球員，當中首推尤尼韋沙威脅最大，這名紐卡素前鋒在今屆賽事已有3球進帳，是球隊的取分之匙。

不過，英格蘭實力較高，狀態勇銳，而且過往在世界盃面對非洲球隊，取得5勝4和的不敗紀錄，攻入11球、失3球，而且有7場保持不失；今仗可熱捧英格蘭 [-2] 和局及2.5球「入球細」。

伊斯美拿沙亞在分組賽攻入3球，是塞內加爾的進攻命脈。（路透社）

同日另一歐洲勁旅比利時，則面對塞內加爾（球賽編號：FB3009，7月2日 04:00開賽，Now 618台直播）。比利時分組賽首兩仗表現一般，最後一仗以5：1大破新西蘭，今仗乘勇出擊，但⁠塞內加爾實力亦不俗，前鋒伊斯美拿沙亞更入了3球，今仗可冷吼塞內加爾 [+1] 客勝。

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美國射手科拿連巴洛根狀態不俗，有望助球隊打入16強。（路透社）

至於主辦國之一的美國，將迎擊波斯尼亞（球賽編號：FB3010，7月2日 08:00開賽，Now 618台直播）。東道主在分組賽2勝1負，其中前鋒科拿連巴洛根有2球進帳，狀態不俗，加上雙方近3次交手美國取得2勝1和，今仗贏波無難度，可捧美國開 [-1] 主勝。

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