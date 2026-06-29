WTT美國大滿貫｜王楚欽零封周啟豪　輕鬆過關晉級32強

2026年6月29日上午，乒乓球WTT美國大滿貫爆發焦點對決，國乒主力王楚欽和周啟豪在男單首圈狹路相逢，結果周啟豪被零封淘汰，成為國乒首個出局的世界冠軍，王楚欽則晉級32強。



【本文獲「全言乒乓」授權轉載，微信公眾號：dragoncattt】

世界排名第一的王楚欽是國乒頭號主力；1997年出生的周啟豪世界排名24，是今年國乒的新科世乒賽男團金牌成員之一，職業生涯首次獲得世界冠軍頭銜。兩人之前曾在國內外比賽多次交手，互有勝負，但觀乎近年戰績，王楚欲明顯更勝一籌。

中國男乒隊長王楚欽。（WTT圖片）

中國男乒選手周啟豪。（新華社）

比賽甫開始，王楚欽迅即領先4：0，他利用前三板的優勢不斷壓制周啟豪的反手，不讓對方從容退枱，發揮大力量正手的優勢，後半段更拉開至8：2，被追回3分後10：5取得局點，並以11：6先拔頭籌。

第二局周啟豪再次陷於被動，開局連失3分，隨後頑強追至5：5，局尾更挽救兩個局點，打出運氣球追至10：10。王楚欽之後領先12：11，但未能把握，猶幸落後12：13時連取3分，以15：13再下一城。

WTT美國大滿貫男單首輪，王楚欽（上）對周啟豪（下）。（X@WTTGlobal）

第三局王楚欽依舊強勢，以3：0領先逼周啟豪叫暫停；王楚欽隨後得勢不饒人，大勝11：3，以局數3：0奏凱。

國乒目前有王楚欽、林詩棟及陳垣宇晉級32強，溫瑞博則於6月30日對捷克選手Lubomír Jančařík。黃友政及薛飛於男單外圍賽止步，兩人分別不敵香港的陳顥樺及中華台北的高承睿

【比賽數據】