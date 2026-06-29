「強基計劃」7月選拔270基層教練及青年體育人才 接軌國家級培訓

由中華全國體育基金會及澳門霍英東基金會共同發起，獲中國銀行（香港）冠名支持的「『強基計劃』－冠軍搖籃 中國銀行（香港）基層體育培訓課程」（下稱「『強基計劃』香港站」，「香港站」或「課程」）今日正式啟動。「強基計劃」香港站計劃透過香港地區體育會聯會連結全港十八區地區體育會網絡，選拔270名本地基層教練、現役及退役運動員，以及有志投身教練工作的青年體育人才參與系統化培訓，為香港基層體育及競技體育後備力量建設培育新一代教練生力軍。



強基計劃7月底展開。（公關提供）

「強基計劃」香港站的最大特色，是建立一條由「本地選拔、系統培訓、國家級進修、大灣區交流」至「回饋社區」的完整培育路徑。

是次課程將於2026年7月底展開公開招募，涵蓋籃球、排球、田徑、游泳、獨木舟（皮划艇）、賽艇、網球、手球、乒乓球及羽毛球十大體育項目。合資格參加者年齡為18至45歲。

完成「強基計劃」香港站第一階段培訓後，110名優秀參加者將有機會銜接「中華全國體育基金會霍英東體育強基計劃」培訓安排，其他完成第一階段培訓的參加者亦將有機會參與南沙體育交流團。其中突出的學員，更有機會進一步參與後續精英培訓及專項研修安排，接觸更高層次的教練培訓體系、專業視野及實踐經驗。課程亦將鼓勵所有學員將培訓所得帶回學校、社區及基層體育崗位，讓培訓成果真正回饋社區。

澳門霍英東基金會行政委員會主席霍啟山。（公關提供）

發起人之一的澳門霍英東基金會行政委員會主席霍啟山表示，澳門霍英東基金會多年來持續支持體育公益及體育交流工作，香港作為粵港澳大灣區的重要組成部分，具備連接國家體育資源及國際視野的獨特優勢，他希望透過參與「強基計劃」香港站，進一步促進香港與內地在體育人才培養及交流合作方面的互動。

中國香港男子排球代表隊隊長袁思偉，以運動員與教練的雙重身份出席發佈會，他期望課程能為有志投身教練工作的青年體育人才提供更系統的學習及實踐機會，日後在學校和社區中成為年輕運動員的引路人。

前中國香港羽毛球代表隊成員吳卲頤，則期望課程能協助更多運動員及青年體育人才探索教練職業方向，讓運動員的經驗不只停留在賽場，而能透過教練工作回饋青訓、學校和社區，延續香港體育傳承。