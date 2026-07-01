世盃全城起動｜老將對決　葡萄牙「克」敵晉級

世界盃32強其中一個矚目戲碼，肯定是葡萄牙惡鬥克羅地亞，兩名今屆場區最老球員C朗拿度與莫迪歷對決，哪位「老黃忠」能再進一步？

（球賽編號：FB3012，7月3日 07:00開賽，Now 618台直播）



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41歲的C朗拿度於分組賽對烏茲別克時梅開二度，成為首名6屆世盃都有入球的球員，也是最老梅開二度的入球者，不過，他6屆賽事都未嘗於淘汰賽階段入波，今仗將力爭突破。

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03/07 11:00 瑞士 對 阿爾及利亞



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葡萄牙球星C朗拿度未嘗在世盃淘汰賽階段入球，今仗對克羅地亞力爭取得突破。（路透社）

莫迪歷上仗對加納時，妙傳尼高拉華錫建功，不單助克羅地亞以2：1取勝，以次名晉級，他更以40歲291日成為世盃史上最老的助攻者。

近5次交手，葡萄牙取得3勝1和1負，稍佔上風，加上他們整體實力較佳，今仗有望贏波晉級，另外兩軍攻力不俗，也可考慮2.5球「入球大」。

克羅地亞40歲老將莫迪歷，上仗對加納取得助攻，成為世盃史上最老的助攻者。（路透社）

另一隻「牙」西班牙則面對奧地利（球賽編號：FB3011，7月3日 03:00開賽，Now 618台直播）。雖然翼鋒尼高拉斯威廉斯及前鋒耶利米賓奴或因傷缺陣，但西班牙始終大賽經驗較豐富，近3次面對奧地利更悉數大勝，每場最少攻入3球，因此今仗可捧西班牙 [-1] 主勝及2.5球「入球大」。

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西班牙攻擊線有幾員傷兵，右翼拉明耶馬表現更為關鍵。（路透社）

同日還有瑞士對阿爾及利亞（球賽編號：FB3013，7月3日 11:00開賽，Now 618台直播）。瑞士分組賽首仗賽和卡塔爾後，愈踢愈好，連贏波斯尼亞及加拿大以首名出線，當中新星文森比貢獻3入球及1助攻，演出光芒四射，今仗可望擊敗攻強守弱的阿爾及利亞，「主勝」穩開。

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瑞士今屆賽事最大發現是年僅20歲的文森比，他3仗已入了3球。（路透社）

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