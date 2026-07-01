世盃全城起動｜阿根廷捉到鹿識脫「角」

上屆冠軍阿根廷分組賽賽3戰全勝，輕鬆出線，他們於32強的對手佛得角實力普通，在球王美斯的帶領下，可望再贏一場，繼續衛冕之路。

（球賽編號：FB3015，7月4日 06:00開賽，Now 618台直播）



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阿根廷上仗先收起了美斯，仍以3：1輕取約旦，3戰得9分晉級，更值得高興的是，他們所處的那條線，直至4強都能避開法國、巴西等強敵，對爭取衛冕有很大幫助。

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04/07 09:30 哥倫比亞 對 加納



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阿根廷球美斯已攻入6球，與法國前鋒麥巴比並列射手榜首位。（路透社）

阿根廷今仗的對手佛得角，今屆首仗0：0悶和西班牙後，門將禾仙夏一戰成名，之後再連和烏拉圭與沙特阿拉伯，首次參賽便出線淘汰賽，表現令人驚喜。不過，佛得角守強攻弱，全靠士氣才取得三連和，今仗面對實力強大的阿根廷，恐怕難以招架，阿根廷贏波出線毫無懸念。

佛得角門將禾仙夏今仗能否抵擋美斯的攻門？（路透社）

埃及球王沙拿則會面對澳洲（球賽編號：FB3014，7月1日 02:00開賽，ViuTV 99台直播）。這名前利物浦翼鋒於分組賽交出1入球2助攻，是球隊的攻擊核心，他們今仗對手澳洲實力平平，而且上次交手埃及以3：0大勝，今仗可捧埃及「客勝」。

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沙拿今屆已有1入球及2助攻，是埃及的攻擊泉源。（路透社）

至於「尾場」哥倫比亞硬撼加納（球賽編號：FB3016，7月4日 09:30開賽，Now 618台直播），前者於K組壓過葡葡萄牙以首名出線，已證明實力不容少覷，其中丹尼爾蒙路斯及路易斯迪亞斯表現搶鏡，前者有2球進帳，迪亞斯則貢獻了1入球及1助攻，相信這支南美勁旅可望擊敗有主力安東尼施美安稱傷的加納，熱捧「主勝」。

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哥倫比亞有迪亞斯等好手壓陣，今仗可能擊敗加納晉級。（路透社）

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