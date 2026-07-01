七一授勳名單｜蔡俊彥李思穎獲榮譽勳章　11全運獎牌健兒榜上有名

政府今日公布七一授勳名單，共466人獲頒授勳銜及嘉獎，去年連奪三個冠軍榮升世界冠軍兼「世一」的男子花劍好手蔡俊彥，以及在全運會以三金獨領風騷的「小女車神」李思穎，獲頒授榮譽勳章。



香港運動員去年在粵港澳全運會奪得9金2銀8銅，創出歷史佳績，其中「小女車神」李思穎在女子個人公路賽、女子全能賽及女子麥迪遜賽（夥拍梁穎儀）勇奪三金，於七一授勳名單赫然在列，獲頒榮譽勳章。另一獲頒榮譽勳章的運動員是男子花劍隊主將蔡俊彥。蔡於2025年連奪大獎賽上海站、亞洲錦標賽及世界錦標賽冠軍，世界排名一度高踞第一，之後再助港隊在全運會摘下團體賽金牌，寫下香港體壇第一次。

李思穎在2025年單屆取得3金，成就更勝黃金寶和李慧詩。（新華社）

蔡俊彥在意大利教練Maurizio Zomparelli鼓勵下繼續比賽，成為首個奪得世界錦標賽冠軍的香港劍手。（中國香港劍擊總會圖片）

除了兩大主將，欖球的于力仁（Julien BOURRON）、白龍（Harry John James SAYERS）、芮飛（Matthew William Phatcharaphol RICKARD）、拜恩菲立斯（Dafydd Bryn PHILLIPS）、拜恩塞巴（Mr Sebastian Riley BRIEN）、麥浚勇（Callum James McCULLOUGH）與華將房傑鋒，以及男子花劍好手吳諾弘與梁千雨、帆船的貝俊龍（Nicholas Bezy HALLIDAY）和單車的梁穎儀，亦因全運會佳績，獲頒社區服務獎狀。

「全能戰士」梁穎儀奪金感言 淚的自白感動香港市民

梁穎儀（中）、李思穎（右）與教練達海飛（左）在全運會創出佳績。（新華社）

張家朗（右起）、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘於全運會勇奪男子團體金牌。（夏家朗攝）

其他榜上有名的體育界人士，包括中國香港壁球總會前主席梅應源獲頒銅紫荊星章，中國香港網球總會前會長莫君逸獲頒榮譽勳章，精英體育事務委員會現任主席鄭景亮獲頒榮譽勳章。