WTT美國大滿貫｜國乒雙打4戰全勝晉8強　法國眼鏡兄弟遭橫掃出局

2026年7月1日，國乒結束WTT美國大滿貫賽第5天上半場的4場雙打外戰對決，男雙林詩棟/黃友政及溫瑞博/袁勵岑與女雙王曼昱/蒯曼和王藝迪/陳熠晉級8強。



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男雙世界排名第一的林詩棟/黃友政遇到羅馬尼亞組合Darius Movileanu/Eduard Ionescu，「林黃配」以局數3：0橫掃對手，單局沒有讓羅馬尼亞組合取得超過4分（11：4、11：2、11：4）。

國乒男雙林詩棟（右）/黃友政（左）。（Getty Images）

至於溫瑞博／袁勵岑的對手則是法國「眼鏡兄弟」阿歷斯勒邦/菲歷斯勒邦（Alexis Lebrun/Felix Lebrun）。外界本預計這場比賽將惡戰連場，沒想到溫瑞博/袁勵岑輕鬆取勝，一局不失以11：8、11：4及11：9奏凱。

溫瑞博/袁勵岑（下）對陣前世界排名第1的法國眼鏡兄弟（上）。（Ｘ@WTTGlobal）

女雙方面，新科世界冠軍王曼昱/蒯曼對跨國組合Nina Mittelham（德國）/劉楊子（澳洲），雙方在首局鬥得激烈，國乒「刁時」險勝，緊接再贏兩局，以3：0結束比賽（14：12、11：6、11：9）。

國乒女雙王曼昱（右）/蒯曼（左）。（Getty Images）

國乒新組合王藝迪/陳熠對羅馬尼亞名將Bernadette Szocs/Elizabeta Samara，「王陳配」先贏一局被追平，再次領先後又被咬住比分，最終以局數3：1力克對手（11：4、8：11、11：3、13：11）。