乒乓．WTT美國大滿貫｜王曼昱直落三局輸佐藤瞳　今年四負外戰

國乒女單在WTT大滿貫美國站接連不敵削球手，先有21歲新星陳熠在首圈被43歲的德國老將韓瑩擯出局，王曼昱今日在次圈負予日本的佐藤瞳。

今仗對王曼昱來說無疑響起警號，除了因為七次對戰佐藤瞳首度落敗，今年亦錄得四場「外戰」的敗仗，其中三次都敗在日本球手的拍下。



王曼昱今仗直落三局不敵佐藤瞳。第一局她領先8：4，形勢大好卻被佐藤瞳連追4分，再戰至「刁時」輸10：12；第二局更大敗4：11，令人意外。賽事5局3勝，王曼昱第三局不容有失，她領先10：4率先取得局點，惟關鍵時刻再次被佐藤瞳逆轉，最終輸13：15。

（WTT圖片）

削球雖是相對落後的打法，但佐藤瞳的打法並非一味「復古」，當中加了不少反攻細節，令王曼昱難以應付。事實上，王曼昱今年在多哈冠軍賽已曾不敵另一削球手韓瑩，而韓瑩在今站亦於首圈以局數3：2淘汰陳熠。

（WTT圖片）

連同今仗不敵佐藤瞳，王曼昱今年曾四次負予國乒以外的球手，包括前文提及的韓瑩，另外兩仗則不敵日本的大藤沙月及張本美和，輸給張本美和一役更是世乒賽女團決賽。

其他國乒女單球手，蒯曼率先晉級16強，孫穎莎、石洵瑤、陳幸同、王藝迪及覃予萱稍後出戰，其中覃的對手是港將杜凱琹。