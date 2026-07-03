世盃全城起動｜摩洛哥客勝十「拿」九穩

今屆世界盃轉眼已到16強，主辦國之一的加拿大上一圈淘汰了南非，今仗迎擊上屆殿軍摩洛哥，要再進一步，並非易事。

（球賽編號：FB3017，7月5日 01:00開賽，ViuTV 99台直播）



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加拿大由於在分組賽最後一仗不敵瑞士，只能以次名出線，失去了在溫哥華主場出戰的優勢，但上圈在洛杉磯仍憑隊長尤斯達基奧於補時兩分鐘的絕殺球，以1：0氣走南非，突破淘汰賽首圈，繼續締造歷史。

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摩洛哥射手沙巴利已有3球進帳，是球隊的取分之匙。（路透社）

至於摩洛哥於32強面對勁旅荷蘭，亦是在比賽末段取得入球，以1：1拖入加時，並在互射12碼階段贏波晉級；這支非洲雄師表現比「橙衣軍」更勝一籌，晉級實至名歸。

兩軍碰頭兩次，摩洛哥都取勝，包括上屆世盃分組賽贏2：1，今屆他們實力更強，相信可以再次奏捷，一於捧摩洛哥客勝及2.5球「入球細」。

加拿大隊長艾方素戴維斯終告復出，有助加強球隊的側擊力。（路透社）

同日有奪冠大熱門法國面對巴拉圭（球賽編號：FB3018，7月5日 05:00開賽，Now 618台直播）。法國今屆展現恐怖攻擊力，迄今4戰全勝，入了13球只失2球，每一場都起碼入3球。基利安麥巴比已入6球、奧士文尼迪比利入了4球，米高奧利斯則貢獻5次助攻，這3人組無堅不摧。

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法國中場米高奧利斯雖未有入球，但已貢獻了5次助攻。（路透社）

巴拉圭在32強爆冷淘汰了德國，顯示出堅強的防守力，他們在98世盃16強便差點逼和法國，但「高盧雄雞」終憑名將白蘭斯的入球以1：0小勝。法國總共4次面對巴拉圭，取得3勝1和， 今仗取勝無難度，可熱捧 [-2]「客勝」。

巴拉圭門將奧蘭度基爾上一圈對德國表現神勇，是球隊晉級的功臣之一。（路透社）

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