世盃全城起動｜墨西哥福地迎英格蘭　必捧「讓主」

英格蘭上仗有驚無險地以2：1反勝剛果民主共和國，可是在世界盃16強等着他們的，卻是東道主墨西哥的地獄主場阿茲特克體育場。

（球賽編號：FB3020，7月6日 08:00開賽，Now 618台直播）



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在40年前的墨西哥世界盃，英格蘭在阿茲特克曾以1：2不敵阿根廷，那一仗馬勒掌拿的「上帝之手」與「一扭五」的入球，對世人來說是經典，對英軍來說卻是噩夢。

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06/07 08:00 墨西哥 對 英格蘭



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而且阿茲特克地處海拔2240米，墨西哥在此出戰89場，僅輸2場；只計算他們在此出戰的世盃賽事，10場取得8勝2和，入18球僅失2球，包括今屆3次在這裏比賽，悉數取勝，入了7球而不失1球。

英格蘭續有列斯占士及昆沙因傷上陣成疑，上仗任正選的史賓斯表現差勁，主帥杜慈或會讓迪格蘭賴斯串演右閘，但綜合各種因素，英軍今仗難獲看好，宜捧墨西哥 [+1]「主勝」。

墨西哥右翼羅拔圖艾華拉度，已貢獻3次助攻，是球隊的進攻命脈。（路透社）

同日還有巴西對挪威的16強大戰（球賽編號：FB3019，7月4日 04:00開賽，ViuTV 99台直播）。巴西上仗2：1反勝日本，主帥安察洛堤運籌帷幄，半場變招精彩，雖然翼鋒拉芬夏比洛尼仍因傷缺陣，但雲尼斯奧斯上陣4場入4球，狀態大勇。

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巴西中場般奴古馬雷斯今屆作出了4次助攻，包括上仗對日本時傳予馬天尼利射入致勝球。（路透社）

至於挪威同樣有神鋒艾寧夏蘭特，這名曼城鋒將今屆上陣3場便入了5球，入球率驚人，加上挪威過往對巴西竟取得2勝2和的不敗戰績，包括1998年世盃以2：1爆冷取勝，今仗戰果難料下，可博2.5球「入球大」。

挪威神鋒艾寧夏蘭特今屆上陣3場攻入5球，進攻效率驚人。（路透社）

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