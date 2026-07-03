德國傳媒爆拿高士文被足總高層「照肺」三小時　料稍後宣布辭職

德國於世界盃32強不敵巴拉圭後，主帥拿高士文下台只是遲早的事。德國《圖片報》及「轉會專家」羅曼奴均報道，該名歷來最年輕的38歲少帥離任，但德國足總未有官方公布。



拿高士文2023年9月出任德國主帥，在2024年歐洲國家盃領軍於8強不敵西班牙後，世界盃是他的大考。然而32強負予巴拉圭，全場踢來沒有清晰的戰術部署，球員亦欠缺鬥志，最終互射12碼落敗，更打破國家隊在歷屆世界盃互射12碼100%全勝的不敗金身。

這場敗仗令德國全國震怒，多位名宿批評拿高士文之餘，亦呼籲德國足球必須徹底改革，畢竟球隊自2014年稱霸世界盃後，可說是毫無作為。德國《圖片報》大字標題「Nagelsmann tritt zurück!」（拿高士文辭職）報道拿高士文離隊，報道指德國足總與拿高士文召開三小時會議，要求對方解釋出局原因，但管理層對拿高士文的說法並不滿意，遂要求對方呈辭。

德國足總未就相關消息發表任何明，但估計雙方協商離職條件後，拿高士文便會離隊。至於新帥人選，高普當然是萬眾期待的「天選之人」，有指德國足總已跟高普磋商，但消息同樣未經當事人證實。