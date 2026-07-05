世盃全城起動｜雙牙戰　葡萄牙「細」抗西班牙

世界盃來到16強，上演「雙牙」大戰，基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）率領的葡萄牙，惡鬥拉明耶馬領軍的西班牙，雙牙實力接近，「細」鈞力敵。

（球賽編號：FB3021，7月7日 03:00開賽，Now 618台直播）



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葡萄牙上一圈面對克羅地亞，陷入苦戰，C朗拿度射入一記12碼，參賽6屆以來終於首度於淘汰賽階段有入球，但能贏波還要多得干卡路拉莫斯後備上陣，以一記頭槌頂成2：1。。

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07/07 08:00 美國 對 比利時



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干卡路拉莫斯上仗後備上陣建功，助葡萄牙驚險擊敗克羅地亞。（路透社）

西班牙則開始「上力」，雖然拉明耶馬兩度門前失機，但中鋒奧耶沙巴爾梅開二度，加上左閘古古列拿交出2次助攻，卒以3：0輕取奧地利，4場攻入8球，且未失1球，攻守同樣出色。

兩軍實力相近，近7次交手只計法定時間，西班牙贏1次，其餘6場打和，另外5次總入球少於3球，今仗可博葡萄牙 [+1] 主勝及2.5球「入球細」。

奧耶沙巴爾上仗梅開二度，今屆已累積4球個入球，是西班牙的取分之匙。（路透社）

同日另一仗主辦國之一的美國，迎擊比利時（球賽編號：FB3022，7月7日 08:00開賽，Now 618台直播）。美國今仗有入了3球的前鋒科拿連巴洛根停賽，但將取代他的列卡度柏比，剛過去球季為燕豪芬攻入16個荷甲聯賽入球，相信可為東道主保持一定攻擊力。

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美國有進攻主力巴洛根停賽，列卡度柏比將獲委以重任。（路透社）

比利時上仗憑泰利文斯梅開二度，加時以3：2反勝塞內加爾，顯示出不錯的攻擊力。近5次交手，比利時取得4勝1負，其中4次總入球超過2球，相信今仗可再開2.5球「入球大」。

比利時中場泰利文斯的後上能力不俗，上仗連入兩球。（路透社）

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