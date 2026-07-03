名古屋亞運．賽艇｜林新棟夥新拍檔陳迪麟　忘記去屆金牌重新出發

除了「大師兄」趙顯臻，香港賽艇隊的林新棟也是獎牌希望之一，三年前他夥拍王瑋駿勇奪港隊杭州亞運第一金，然而王瑋駿已經退役，林新棟換上新拍檔陳迪麟，兩人在早前的世界盃瑞士琉森站摘銀，林新棟坦言彼此默契佳，「不用說出口已知對方想法」。



林新棟/王瑋駿在杭州亞運奪得男子雙人單槳艇金牌，是港隊於當屆的第一金。隨着王瑋駿退役轉換跑道，林新棟的拍檔換成陳廸麟，兩人將在名古屋亞運競逐男子輕量級雙人雙槳艇。

名古屋亞運｜林新棟（右）換上新拍檔陳迪麟（左）。（梁鵬威攝）

「林陳配」從今年4月開始拍檔，早前已在賽艇世界盃瑞士琉森站摘下銀牌。能在短時間內取得成績，林新棟指與兩人的年資有關：「我們本身已累積一定能力水平，加上多年的年資經驗，『一夾落去』已不用磨合太多，大家的目標也很明確，很快已有成績。」

陳廸麟去屆則夥拍陳至鋒出戰男子輕量級雙人雙槳艇，並殺入決賽惜敬陪末席。談到短短三個月的合作，陳廸麟表示兩人信念一致：「我們向着相同目標（獎牌）進發，當大家信念一致時，練習、比賽、生活上，很多部分都容易同步。」今屆換上去屆第一金作為拍檔，陳迪麟卻沒想太多：「每次落艇，無論拍檔是誰，在每一次練習、比賽也做好自己，這才是最重要。」

名古屋亞運｜香港賽艇隊派出20人大軍征戰。（梁鵬威攝）

在剛過去的六周歐洲之行，除了有獎牌落袋，能力亦見進步，彼此關係加深不少。林新棟說：「我們兩人各自的個人能力仍在提升，有種『強強聯手』不會差的感覺。在歐洲集訓的日子，基本上每日24小時無論練習、生活都在一起，我們會研究其他世界級選手，大家的默契增進不少。坐在艇上，不用說出口也知道對方的想法，在如此高強度的比賽中，默契同樣重要。」

林新棟去屆奪金，能否在名古屋亞運延續佳績？他表示早已放低過去，「每次比賽都是新開始」，如今新拍檔、新艇種，面對更多新挑戰，「比起重複做相同的事來得更有趣」。