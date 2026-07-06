足球狂熱！Keeta獨家球賽限定套餐低至75折　搶雙人冠軍國家之旅

世界足球盛事月中正式開鑼，今屆賽事更是首度由三國聯手主辦。剛結束的32強賽事驚喜連連，日本隊以 1:2 惜負巴西，德國隊則與巴拉圭激戰至互射十二碼，最終 3:4 爆冷出局，非常刺激！不過，今屆賽事賽程橫跨不同時區，從早場、午場、黃昏場到凌晨激戰，球迷想一邊睇波一邊「食好嘢」，當然要有一個隨時隨地有得叫，又有著數優惠的外賣平台做拍檔！Keeta今個夏天與球迷一同投入全城足球狂熱，全新「足球企劃」結合外賣直送獨家球賽套餐及一系列超值美食優惠，以美食陪住球迷由凌晨狂歡到清晨，共享每個入球時刻！



全城狂嗌！落3單$200 即有機會贏雙人冠軍國家之旅

為慶祝今屆世界足球盛事，Keeta 除了全天候提供美食應援外，更宣佈推出兩期精彩刺激的快搶活動*。活動分為兩個階段進行，分別於 7 月 5 日至 12 日，以及 7 月 13 日至 20 日，球迷只需於活動期間內，每期累積完成 3 單消費滿 $200 的外賣訂單，即可解鎖搶獎資格，第二期更有機會贏取雙人旅遊禮品劵，搶獎品時間設於每一期最後一天的晚上 8 時。獎品詳情如下：

第一期（7 月 5 - 12 日）：大獎為 10,000 亞洲萬里通（Asia Miles）里數；二獎則為 Keeta $200 減 $100 優惠券。

第二期（7 月 13 - 20 日）：終極大獎為首名時間最快搶得大獎的用戶，可獲電郵通知贏取價值 $60,000 的雙人旅遊禮品劵終極大獎，其餘用戶則可贏取價值 $5,000 的運動用品禮品券；二獎同樣為 Keeta $200 減 $100 的優惠券。

*註：具體活動細則及最新資訊，請密切留意 Keeta 應用程式之最新公告。

低至75折！Keeta 獨家球賽限定套餐 7大精選搶先睇

為了滿足球迷在賽事期間的「醫肚」需求，Keeta 特別聯手多間人氣餐飲品牌，推出低至 75 折的獨家球賽限定套餐。無論是想嘆炸雞、漢堡包、Pizza，還是想來點甜品或酒水助興，Keeta 都能滿足你的味蕾，精選合作夥伴包括：McDonald's、Dough Bros、KFC、7-11、Bar Pacific、龍糖坊及串燒王，確保大家能隨時隨地為心水球隊應援。

此外，考慮到賽事時間橫跨清晨，Keeta 更貼心加碼「早餐時段」優惠。每日早上 6:00 至 11:00，用戶只需進入活動頁面，即可領取額外優惠券，享受外賣滿 $110 減 $20，讓你在早晨觀賽時也能為自己「充充電」。

獨家球賽限定套餐詳情：

1. McDonald's 麥當勞

球迷通頂必選二人餐 優惠價 $130.5（原價 $145，9折優惠）

2. Dough Bros

可樂足球套餐 二人餐 優惠價 $248（原價 $341，73折優惠）

3. KFC

足球精選3人餐 優惠價 $189.4（原價 $252.5，75折優惠）

4. 7-11

球迷狂歡必選餐 含 4份 7-Select 微波食品、4份小食、1份 4罐裝啤酒 優惠價 $175（原價 $250，7折優惠）

撐到完場加時餐 含 2份雞髀、2份杯麵、2份 7Premium 雞尾酒 優惠價$120（原價 $160，75折優惠）

5. Bar Pacific

世界盃熱狗拼汽水 優惠價 $30（原價 $40，75折優惠）/ 世界盃熱狗拼啤酒 優惠價 $45（原價 $60，75折優惠）

6. 龍糖坊

世界盃大滿足套餐3人分享 含楊枝甘露雙皮奶、一碗大滿足、薑汁湯圓 (六粒) 優惠價 $186（原價 $248，75折優惠）

7. 串燒王

串燒王 2-3 人大滿足套餐 優惠價 $188（原價 $258，73折優惠）

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（資料及圖片由客戶提供）