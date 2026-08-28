名古屋亞運會2026賽艇｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的賽艇項目將於9月20日至24日舉行，香港賽艇隊派出20人大軍出戰，當中包去屆為香港隊奪得第一金的林新棟，世界盃金牌得主趙顯臻、奧運代表洪詠甄等。本文詳列香港賽艇隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026賽艇｜比賽日期
比賽日期：2026年9月20日至24日
比賽地點：長良川國際划船賽道（長良川国際レガッタコース）
比賽項目：
【男子組】輕量級單人雙槳艇、輕量級雙人雙槳艇、單人雙槳艇、雙人雙槳艇、雙人單槳無舵艇、四人單槳無舵艇、四人雙槳艇
【女子組】輕量級單人雙槳艇、輕量級雙人雙槳艇、單人雙槳艇、雙人雙槳艇、雙人單槳無舵艇、四人單槳無舵艇、四人雙槳艇
金牌數目：14
名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊名單
香港賽艇隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港賽艇總會已經公布。
組別
運動員
男子組
趙顯臻、陳至鋒、陳廸麟、陳柏匡、夏赫、何永輝、林新棟、廖崇禮、麥可靖、黃鉦
女子組
洪詠甄、陳慧希、張佩芳、張菀珊、崔雅文、許詠淇、梁智晴、梁瓊允、梁穎桉、黃湘儀
名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程
以下為香港賽艇隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（9月20日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月20日
上午8:00
男子單人雙槳艇初賽
男子雙人雙槳艇初賽
男子雙人單槳無舵艇初賽
男子四人單槳艇無舵初賽
女子四人單槳艇無舵初賽
女子輕量級單人雙槳艇初賽
女子輕量級雙人雙槳艇初賽
男子單人雙槳艇8強
男子雙人雙槳艇8強
名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（9月21日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月21日
上午8:00
男子四人雙槳艇初賽
男子輕量級單人雙槳艇初賽
男子輕量級雙人雙槳艇初賽
女子單人雙槳艇初賽
女子雙人雙槳艇初賽
女子雙人單槳無舵艇初賽
女子四人雙槳艇初賽
男子輕量級單人雙槳艇8強
女子單人雙槳艇8強
名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（9月22日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月22日
上午8:00
男子單人雙槳艇準決賽
男子雙人雙槳艇準決賽
男子雙人單槳無舵艇準決賽
男子四人單槳無舵艇準決賽
女子四人單槳無舵艇準決賽
女子輕量級單人雙槳艇準決賽
女子輕量級雙人雙槳艇準決賽
日期
香港時間
賽事
運動員
9月22日
上午8:00
男子四人雙槳艇準決賽
男子輕量級單人雙槳艇準決賽
男子輕量級雙人雙槳艇準決賽
女子單人雙槳艇準決賽
女子雙人雙槳艇準決賽
女子雙人單槳無舵艇準決賽
女子四人雙槳艇準決賽
名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（9月23日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月23日
上午8:00
男子單人雙槳艇決賽
男子雙人雙槳艇決賽
男子雙人單槳無舵艇決賽
男子四人單槳無舵艇決賽
女子四人單槳無舵艇決賽
女子輕量級單人雙槳艇決賽
女子輕量級雙人雙槳艇決賽
名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（9月24日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月24日
上午8:00
男子四人雙槳艇決賽
男子輕量級單人雙槳艇決賽
男子輕量級雙人雙槳艇決賽
女子單人雙槳艇決賽
女子雙人雙槳艇決賽
女子雙人單槳無舵艇決賽
女子四人雙槳艇決賽
名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊往績
香港賽艇隊於1994年廣島亞運首次踏上頒獎台，當屆奪得1銀2銅，自此每屆都有獎牌落袋，但賽艇歷來亞運第一金則要等到2014年，由駱坤海於男子單人雙槳艇奪得。上屆杭州亞運，林新棟/王瑋駿在男子單人雙槳無舵艇封王，是香港代表團當屆首面金牌。
總計歷屆亞運，香港賽艇隊奪得2金12銀8銅，合計22面獎牌。