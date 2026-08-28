名古屋亞運會2026賽艇｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的賽艇項目將於9月20日至24日舉行，香港賽艇隊派出20人大軍出戰，當中包去屆為香港隊奪得第一金的林新棟，世界盃金牌得主趙顯臻、奧運代表洪詠甄等。本文詳列香港賽艇隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026賽艇｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至24日

比賽地點：長良川國際划船賽道（長良川国際レガッタコース）

比賽項目：

【男子組】輕量級單人雙槳艇、輕量級雙人雙槳艇、單人雙槳艇、雙人雙槳艇、雙人單槳無舵艇、四人單槳無舵艇、四人雙槳艇

【女子組】輕量級單人雙槳艇、輕量級雙人雙槳艇、單人雙槳艇、雙人雙槳艇、雙人單槳無舵艇、四人單槳無舵艇、四人雙槳艇

金牌數目：14

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊名單

香港賽艇隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港賽艇總會已經公布。

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊名單 組別 運動員 男子組 趙顯臻、陳至鋒、陳廸麟、陳柏匡、夏赫、何永輝、林新棟、廖崇禮、麥可靖、黃鉦 女子組 洪詠甄、陳慧希、張佩芳、張菀珊、崔雅文、許詠淇、梁智晴、梁瓊允、梁穎桉、黃湘儀

名古屋亞運2026賽艇｜趙顯臻。（梁鵬威攝）

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊派出20人大軍征戰。（梁鵬威攝）

名古屋亞運2026賽艇｜林新棟（右）換上新拍檔陳迪麟（左）。（梁鵬威攝）

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程

以下為香港賽艇隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（9月20日）

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20日 上午8:00 男子單人雙槳艇初賽 男子雙人雙槳艇初賽 男子雙人單槳無舵艇初賽 男子四人單槳艇無舵初賽 女子四人單槳艇無舵初賽 女子輕量級單人雙槳艇初賽 女子輕量級雙人雙槳艇初賽 男子單人雙槳艇8強 男子雙人雙槳艇8強

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月21日 上午8:00 男子四人雙槳艇初賽 男子輕量級單人雙槳艇初賽 男子輕量級雙人雙槳艇初賽 女子單人雙槳艇初賽 女子雙人雙槳艇初賽 女子雙人單槳無舵艇初賽 女子四人雙槳艇初賽 男子輕量級單人雙槳艇8強 女子單人雙槳艇8強

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月22日 上午8:00 男子單人雙槳艇準決賽 男子雙人雙槳艇準決賽 男子雙人單槳無舵艇準決賽 男子四人單槳無舵艇準決賽 女子四人單槳無舵艇準決賽 女子輕量級單人雙槳艇準決賽 女子輕量級雙人雙槳艇準決賽

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（續上表） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月22日 上午8:00 男子四人雙槳艇準決賽 男子輕量級單人雙槳艇準決賽 男子輕量級雙人雙槳艇準決賽 女子單人雙槳艇準決賽 女子雙人雙槳艇準決賽 女子雙人單槳無舵艇準決賽 女子四人雙槳艇準決賽

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月23日 上午8:00 男子單人雙槳艇決賽 男子雙人雙槳艇決賽 男子雙人單槳無舵艇決賽 男子四人單槳無舵艇決賽 女子四人單槳無舵艇決賽 女子輕量級單人雙槳艇決賽 女子輕量級雙人雙槳艇決賽

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月24日 上午8:00 男子四人雙槳艇決賽 男子輕量級單人雙槳艇決賽 男子輕量級雙人雙槳艇決賽 女子單人雙槳艇決賽 女子雙人雙槳艇決賽 女子雙人單槳無舵艇決賽 女子四人雙槳艇決賽

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊往績

香港賽艇隊於1994年廣島亞運首次踏上頒獎台，當屆奪得1銀2銅，自此每屆都有獎牌落袋，但賽艇歷來亞運第一金則要等到2014年，由駱坤海於男子單人雙槳艇奪得。上屆杭州亞運，林新棟/王瑋駿在男子單人雙槳無舵艇封王，是香港代表團當屆首面金牌。

總計歷屆亞運，香港賽艇隊奪得2金12銀8銅，合計22面獎牌。

名古屋亞運｜趙顯臻在兩站世界盃負傷摘一金一銀。（趙顯臻 Instagram）