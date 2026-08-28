名古屋亞運2026射箭｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：陳綵瑤
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的射箭項目將於9月26日至10月3日舉行，香港射箭隊將派出3男4女參賽。本文詳列香港射箭隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026射箭｜比賽日期

比賽日期：2026年9月26日至10月3日
比賽地點：
比賽項目：
【男子組】複合弓個人、複合弓團體、反曲弓個人、反曲弓團體
【女子組】複合弓個人、複合弓團體、反曲弓個人、反曲弓團體
【混合】複合弓混合團體、反弓曲混合團體
金牌數目：10

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊名單

香港射箭隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港射箭總會已經公布。

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊名單

組別

項目

運動員

男子組

反曲弓

郭賢霽

女子組

複合弓

鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

郭賢霽。（中國香港射箭總會）
鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈（左至右）。（中國香港射箭總會）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊名單

以下為香港運動攀登隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月26日

上午7:00

男子反曲弓資格賽

郭賢霽

女子複合弓資格賽

鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月27日

上午7:00

女子複合弓團體賽1/8至1/4淘汰賽

鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月28日

上午7:00

女子複合弓個人賽1/48至1/8淘汰賽

鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月29日

上午7:00

男子反曲弓個人賽1/48至1/8淘汰賽

郭賢霽

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月30日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月30日

上午8:00

女子複合弓團體賽銅牌戰及決賽*

鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

10月1日

上午8:00

女子複合弓個人賽1/4淘汰賽、1/2淘汰賽、銅牌戰及決賽*

鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

10月3日

上午8:00

男子反曲弓個人賽賽1/4淘汰賽、1/2淘汰賽、銅牌戰及決賽*

郭賢霽

愛知名古屋亞運 射箭項目賽程

9月26日（星期六）
男子反曲弓及女子複合弓資格賽

9月27日（星期日）
複合弓男子及女子團體（16強至8強）
反曲弓及複合弓混合團體（32強至8強）
男子反曲弓及女子反曲弓團體（32強至8強）

9月28日（星期一）
複合弓男子個人賽（64強至8強）
複合弓女子個人賽（64強至8強）

9月29日（星期二）
反曲弓男子個人賽（64強至8強）
反曲弓女子個人賽（64強至8強）

9月30日（星期三）
複合弓女子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
複合弓混合團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
複合弓男子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

10月1日（星期四）
複合弓女子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
複合弓男子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

10月2日（星期五）
反曲弓女子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
反曲弓混合團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
反曲弓男子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

10月3日（星期六）
反曲弓女子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
反曲弓男子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

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