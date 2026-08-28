名古屋亞運2026射箭｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的射箭項目將於9月26日至10月3日舉行，香港射箭隊將派出3男4女參賽。本文詳列香港射箭隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026射箭｜比賽日期
比賽日期：2026年9月26日至10月3日
比賽地點：
比賽項目：
【男子組】複合弓個人、複合弓團體、反曲弓個人、反曲弓團體
【女子組】複合弓個人、複合弓團體、反曲弓個人、反曲弓團體
【混合】複合弓混合團體、反弓曲混合團體
金牌數目：10
名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊名單
香港射箭隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港射箭總會已經公布。
組別
項目
運動員
男子組
反曲弓
郭賢霽
女子組
複合弓
鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈
名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊名單
以下為香港運動攀登隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月26日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月26日
上午7:00
男子反曲弓資格賽
郭賢霽
女子複合弓資格賽
鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈
名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月27日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月27日
上午7:00
女子複合弓團體賽1/8至1/4淘汰賽
鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈
名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月28日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月28日
上午7:00
女子複合弓個人賽1/48至1/8淘汰賽
鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈
名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月29日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月29日
上午7:00
男子反曲弓個人賽1/48至1/8淘汰賽
郭賢霽
名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月30日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月30日
上午8:00
女子複合弓團體賽銅牌戰及決賽*
鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈
名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（10月1日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
上午8:00
女子複合弓個人賽1/4淘汰賽、1/2淘汰賽、銅牌戰及決賽*
鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈
名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（10月3日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月3日
上午8:00
男子反曲弓個人賽賽1/4淘汰賽、1/2淘汰賽、銅牌戰及決賽*
郭賢霽
愛知名古屋亞運 射箭項目賽程
9月26日（星期六）
男子反曲弓及女子複合弓資格賽
9月27日（星期日）
複合弓男子及女子團體（16強至8強）
反曲弓及複合弓混合團體（32強至8強）
男子反曲弓及女子反曲弓團體（32強至8強）
9月28日（星期一）
複合弓男子個人賽（64強至8強）
複合弓女子個人賽（64強至8強）
9月29日（星期二）
反曲弓男子個人賽（64強至8強）
反曲弓女子個人賽（64強至8強）
9月30日（星期三）
複合弓女子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
複合弓混合團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
複合弓男子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
10月1日（星期四）
複合弓女子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
複合弓男子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
10月2日（星期五）
反曲弓女子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
反曲弓混合團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
反曲弓男子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
10月3日（星期六）
反曲弓女子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）
反曲弓男子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）