名古屋亞運2026射箭｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的射箭項目將於9月26日至10月3日舉行，香港射箭隊將派出3男4女參賽。本文詳列香港射箭隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026射箭｜比賽日期

比賽日期：2026年9月26日至10月3日

比賽地點：

比賽項目：

【男子組】複合弓個人、複合弓團體、反曲弓個人、反曲弓團體

【女子組】複合弓個人、複合弓團體、反曲弓個人、反曲弓團體

【混合】複合弓混合團體、反弓曲混合團體

金牌數目：10

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊名單

香港射箭隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港射箭總會已經公布。

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊名單 組別 項目 運動員 男子組 反曲弓 郭賢霽 女子組 複合弓 鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

郭賢霽。（中國香港射箭總會）

鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈（左至右）。（中國香港射箭總會）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊名單

以下為香港運動攀登隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月26日 上午7:00 男子反曲弓資格賽 郭賢霽 女子複合弓資格賽 鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月27日 上午7:00 女子複合弓團體賽1/8至1/4淘汰賽 鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月28日 上午7:00 女子複合弓個人賽1/48至1/8淘汰賽 鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月29日 上午7:00 男子反曲弓個人賽1/48至1/8淘汰賽 郭賢霽

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（9月30日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月30日 上午8:00 女子複合弓團體賽銅牌戰及決賽* 鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 10月1日 上午8:00 女子複合弓個人賽1/4淘汰賽、1/2淘汰賽、銅牌戰及決賽* 鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 10月3日 上午8:00 男子反曲弓個人賽賽1/4淘汰賽、1/2淘汰賽、銅牌戰及決賽* 郭賢霽

愛知名古屋亞運 射箭項目賽程



9月26日（星期六）

男子反曲弓及女子複合弓資格賽



9月27日（星期日）

複合弓男子及女子團體（16強至8強）

反曲弓及複合弓混合團體（32強至8強）

男子反曲弓及女子反曲弓團體（32強至8強）



9月28日（星期一）

複合弓男子個人賽（64強至8強）

複合弓女子個人賽（64強至8強）



9月29日（星期二）

反曲弓男子個人賽（64強至8強）

反曲弓女子個人賽（64強至8強）



9月30日（星期三）

複合弓女子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

複合弓混合團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

複合弓男子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）



10月1日（星期四）

複合弓女子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

複合弓男子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）



10月2日（星期五）

反曲弓女子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

反曲弓混合團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

反曲弓男子團體賽（半決賽、銅牌戰及決賽）



10月3日（星期六）

反曲弓女子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

反曲弓男子個人賽（半決賽、銅牌戰及決賽）

