名古屋亞運會2026三項鐵人｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的三項鐵人項目將於9月20至21日舉行，香港三項鐵人隊將派出奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓 （Robin Elg）、黃子圖、彭詩雅（Bailee Brown）、⁠韋祺（Cade Cameron Wright）及⁠韋禔（Lula Cameron Wright）出戰。本文詳列香港三項鐵人隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026三項鐵人｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20至21日

比賽地點：

比賽項目：

【個人賽】男子組、女子組

【團體賽】男女子混合接力

金牌數目：3

名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊名單

香港三項鐵人隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港三項鐵人總會早前已經公布，名單有待港協暨奧委會最終落實。

名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊名單 項目 運動員 男子組 奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓 （Robin Elg）、黃子圖 女子組 彭詩雅（Bailee Brown）、⁠韋祺（Cade Cameron Wright）、韋禔（Lula Cameron Wright）

奧斯卡。（梁鵬威攝）

黃子圖。（梁鵬威攝）

韋祺。（梁鵬威攝）

名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊賽程

以下為香港三項鐵人隊賽程，將隨官方進一步公布而持續更新。

名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20日 上午7:30 男子組 待定 女子組 待定

名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月21日 上午8:30 男﹑女子混合接力 待定

名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊往績

香港三項鐵人隊於2006年多哈亞運首次踏上頒獎台，名將李致和當屆勇奪銀牌，也為三項鐵人保住體院嫳英項目資格。這面銀牌之後，香港三項鐵人隊苦等了12年，終於在2018年雅加達亞運再次踏上頒獎台，黃子圖/羅亮添/蔡欣妍/彭詩雅合力摘下男女子混合接力銅牌。2023年杭州亞運，黃子圖與彭詩雅依然在陣，兩人夥拍伍泰龍及賀思樂，再次奪得男女子混合接力季軍。