名古屋亞運會2026三項鐵人｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的三項鐵人項目將於9月20至21日舉行，香港三項鐵人隊將派出奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓 （Robin Elg）、黃子圖、彭詩雅（Bailee Brown）、韋祺（Cade Cameron Wright）及韋禔（Lula Cameron Wright）出戰。本文詳列香港三項鐵人隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026三項鐵人｜比賽日期
比賽日期：2026年9月20至21日
比賽地點：
比賽項目：
【個人賽】男子組、女子組
【團體賽】男女子混合接力
金牌數目：3
名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊名單
香港三項鐵人隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港三項鐵人總會早前已經公布，名單有待港協暨奧委會最終落實。
項目
運動員
男子組
奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓 （Robin Elg）、黃子圖
女子組
彭詩雅（Bailee Brown）、韋祺（Cade Cameron Wright）、韋禔（Lula Cameron Wright）
名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊賽程
以下為香港三項鐵人隊賽程，將隨官方進一步公布而持續更新。
日期
香港時間
賽事
運動員
9月20日
上午7:30
男子組
待定
女子組
待定
日期
香港時間
賽事
運動員
9月21日
上午8:30
男﹑女子混合接力
待定
名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊往績
香港三項鐵人隊於2006年多哈亞運首次踏上頒獎台，名將李致和當屆勇奪銀牌，也為三項鐵人保住體院嫳英項目資格。這面銀牌之後，香港三項鐵人隊苦等了12年，終於在2018年雅加達亞運再次踏上頒獎台，黃子圖/羅亮添/蔡欣妍/彭詩雅合力摘下男女子混合接力銅牌。2023年杭州亞運，黃子圖與彭詩雅依然在陣，兩人夥拍伍泰龍及賀思樂，再次奪得男女子混合接力季軍。