賽馬聯乘足球　以足球八強爭勝為靈感　舉辦「八戰百勝」賽事

香港賽馬會（馬會）將於7月8日星期三跑馬地夜賽舉行一場別具一格的爭霸戰，把全城足球狂熱與世界級賽馬共冶一爐。隨著全球最矚目的足球盛事進入八強階段，吸引全球數十億人全情投入之際，馬會將在享譽盛名的跑馬地馬場上，安排八匹賽駒亮相由Lenovo呈獻的「八戰百勝」賽事，分別象徵八強隊伍，以別開生面形式，上演一場結合速度與鬥志的精彩較量。跑馬地馬場作為亞洲最具標誌性的體育賽場之一，當晚將會搖身一變成為令人最意想不到的足球舞台。



香港賽馬會體育業務執行總監施永傑先生說：「賽馬一向關乎國家榮耀，足球也是一樣。香港賽馬會舉辦『八戰百勝』賽事，希望以別具一格的形式把兩項運動合而為一。在全場燈光照射下，八匹賽駒將列陣草地跑道上，而各駒的騎師將破例不穿該駒綵衣，改為披上以翌日展開的足球盛事八強賽各隊球衣為設計靈感的特別綵衣。這不是一場普通賽事，我們希望在全球最大規模的體育盛事舉行之際，開創體壇前所未見的先河。」

「八戰百勝」是一項獨特的體育文化盛事，勢成全球今夏其中一項最富創意的足球主題活動。此賽安排於週中跑馬地的「快活星期三」上演，在享譽全球的場內熱熾氣氛帶動下，把這個跨越地域的新穎概念與看台上成千上萬觀眾的歡呼聲融為一體。

配上香港一眾世界頂級騎師的八匹本地賽駒，將有機會在此賽一展身手，不但體現馬會致力吸引頂尖人馬在賽場顯技，同時把這個融合足球與賽馬的嶄新概念，為體育運動愛好者呈獻一場精彩賽事。

馬會與聯想集團（Lenovo）建立全新策略合作夥伴關係。作為FIFA世界盃 2026™官方技術合作夥伴，聯想集團與兩個享譽全球的品牌攜手合作。賽事當日，聯想集團將呈獻沉浸式AI足球體驗專區「Lenovo體驗館」，展示其作為 FIFA世界盃 2026™官方技術合作夥伴的創新科技。香港更是賽事主辦地區以外，唯一能讓球迷親身參與這項體驗的城市。

除了緊張刺激的競技場面外，「八戰百勝」也結合了極具意義的慈善元素。馬會將代表此賽八匹參賽馬的馬主，向他們所指定的八家慈善機構捐款，弘揚「賽馬惠慈善」的精神。作為位居世界前列的慈善捐助機構之一，馬會致力建設更美好社會。

香港賽馬會將透過各官方頻道即時分享賽事實況及獲勝賽駒衝線的時刻。

有關活動的更多詳情，請瀏覽馬會網站（全城足球主場｜快活星期三）及 Instagram 專頁（@hkjcentertainment | @hkjcracingsports | @hkjc_community）。活動精華、勝出人馬慶祝時刻及幕後花絮將於當晚陸續發布。

入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。活動詳情請參閱有關宣傳品及條款細則。圖片只供參考，與物品真實的外貌及顏色可能有差異。活動及優惠内容可能不時更改，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知或提供賠償。查詢請致電香港賽馬會熱線1817。

香港賽馬會

香港賽馬會（馬會）成立於1884年，是致力建設更美好社會的世界級體育及娛樂機構。馬會透過其結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善及社區貢獻的獨特綜合營運模式，創造經濟及社會價值，並協助香港特區政府打擊非法賭博。2024/25年度，馬會回饋社會共391億港元。當中包括透過各項博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，向香港特區政府貢獻301億港元，以及已審批慈善捐款90億港元。馬會是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一，其慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構。