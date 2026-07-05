網球｜伊雅娜首闖溫布頓16強　致所有胖嘟嘟女孩：追夢勢不可擋

當伊雅娜（Alexandra Eala）在溫布頓錦標賽第三圈擊敗力爭衛冕的波蘭前「一姐」施安迪，成為歷來首個躋身大滿貫16強的菲律賓球手時，施安迪大概沒能想到，三年前在拿度網球學校，從自己手上接過「畢業證書」的小妹妹，今天竟變成在大滿貫賽場上將自己擯出局的人。



「我希望你們能保持堅韌。在未來的日子裏，你們無論做些什麼，都要百分百付出，盡力做到最好，不要留下遺憾。」三年前，世界排名高踞第一的施安迪勉勵拿度網球學校的小球員，伊雅娜將這句話放在心裏。

今天的溫布頓錦標賽女單第三圈，她面對施安迪，百分百付出，即使失去平衡也堅持飛身救波，盡力做到最好，終以7：6、6：2爆冷淘汰力爭衛冕的施安迪，沒有留下遺憾。尤其第一盤打至Tie Break決勝，伊雅娜一度領先5：2，被施安迪連取4分；但在對手率先取得盤點的劣勢下，伊雅娜沉着應戰，以11：9險勝。她賽後於記者會回顧「搶七」，「當你在想着9：9、10：9，可能就會崩潰。專注打好每一分就真的很重要」，「一旦看到機會，我就直接出手，沒有想太多，比較出於本能」。

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伊雅娜成為公開賽年代以來，首名晉級大滿貫第四輪（16強）的菲律賓球手。21歲的她在2022 年美國公開賽青少年組中奪冠而嶄露頭角，去年迎來成年組生涯首個突破，在邁阿密公開賽殺入4強，巧合的是，她在邁亞密8強擊敗的又是施安迪。經此一役，伊雅娜的世界排名由140跳升至75，之後穩步上揚，兩度於WTA 125賽事封后，又奪得伊斯特本草地賽亞軍，早前亦曾挫世界排名第的列芭堅娜（Elena Rybakina）和第8的絲慧杜蓮娜，（Elina Svitolina）如今世界排名位列32。

「我把這場勝利獻給所有同胞、我的家人，以及所有穿着花邊襪子、帶着胖嘟嘟臉蛋的女孩們。」伊雅娜賽後激動地回憶小時候那個胖嘟嘟的自己，每天放學後都穿着花邊襪子和發光波鞋，趕去和祖父、哥哥打網球，「對比施安迪或者威廉絲姊妹這些偉大的球手，我今天只是小勝一場，但對這樣在菲律賓成長的女孩來說，這就是一切」。

（路透社）

在這個菲律賓女孩的帽子上，有一句用菲律賓他加祿語寫着的格言「kapag lumago, hindi na hihinto」，意思是「一旦成長，勢不可擋」。帶着自身文化踏上賽場，伊雅娜用永不放棄的精神告訴世人，她正在百分百付出，代表家鄉在女子網壇開創歷史，「下場比賽，我來了」，即將在16強面對意大利的保蓮娜（保蓮妮（Jasmine Paolini），胖嘟嘟的小女孩，不想在大世界裏留下遺憾。