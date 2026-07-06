世盃全城起動｜法國八強鬥摩洛哥　騷「哥」利開主勝

今屆世界盃轉眼已進入8強階段，盡顯冠軍相的法國，重遇上屆4強的手下敗將摩洛哥，只要基利安麥巴比等攻擊手繼續正常發揮，預料可順利過關。

（球賽編號：FB3025，7月10日 04:00開賽，ViuTV 99台直播）



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法國上仗面對巴拉圭的「功夫足球」，難以有效組織攻勢，猶幸後備入替的迪斯亞杜伊博得12碼，並由麥巴比操刀，射入他個人今屆第7球，與美斯及夏蘭特齊齊高踞射手榜首。

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法國前鋒麥巴比狀態勇銳，今屆已入了7球。（路透社）

摩洛哥16強面對加拿大，初段遇上意外的頑抗，射手沙巴利也受傷退下火線，但最終以3：0大勝晉級，只是沙巴利今仗亦恐缺陣，大大削弱球隊的攻擊力。

雙方近8次交手，法國取得5勝2和1負的絕對優勢，包括上屆4強時以2：0取勝。法國實力較強，往績較佳，今場可捧他們主勝及2.5球「入球細」。

夏基美除了防守了得，進攻上也有一手，是摩洛哥的攻守主力。（路透社）

另外，周二還有兩場16強賽事，首先是阿根廷面對埃及（球賽編號：FB3023，7月8日 00:00開賽，Now 618台直播）；這支上屆冠軍32強時面對佛得角，竟然要戰至加時才以3：2取勝，似乎球隊上下太過倚賴39歲老球王美斯。埃及今屆表現雖未至於驚艷，但4戰取得1勝3和，有一定韌力，今仗或能再逼出阿根廷使出真功夫，一於博阿根廷 [-1] 和局及2.5球「入球大」。

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利辛度馬天尼斯上仗對佛得角時藉一次角球攻勢，為阿根廷射入一球。（路透社）

同日還有瑞士對哥倫比亞之戰（球賽編號：FB3024，7月8日 04:00開賽，Now 618台直播），兩軍今屆戰績同是3勝1和，雙方勢均力敵，但瑞士勝在有新星文森比爆出，這名20歲中場已貢獻3入球及2助攻，有望助球隊取得 [+1] 主勝。

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文森比（右）今屆已貢獻3入球及2助攻，是瑞士今屆最大發現。（路透社）

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