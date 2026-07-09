世盃全城起動｜西班牙攻守兼備　順「利」入四強

在美國總統特朗普介入科拿連巴洛根的停賽緩刑風波，比利時卻「爭氣」地擯走主辦國，但他們8強的對手，卻是攻守兼備的應屆歐洲冠軍西班牙，惡戰難免。

（球賽編號：FB3026，7月11日 03:00開賽，Now 618台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50070960

巴洛根在32強對波斯尼亞時領紅，對比利時本應停賽，但特朗普向國際足協會長恩芬天奴通了一個電話，接着巴洛根便獲緩刑了。比利時提出上訴不果，卻用場上的表現還擊，以4：1大破對手，其中射手基迪拿尼梅開二度。

相關資訊，請按：https://res.hkjc.com/campaigns/wp-content/uploads/sites/965/ocbb_opening_hour_tc.pdf

比利時上仗憑基迪拿尼（中）梅開二度，爭氣地以4：1大破美國晉級。（路透社）

值得一提是，比利時主帥魯迪加西亞非常有膽識，對美國時收起了奇雲迪布尼、謝利美杜古及盧卡古等大牌球星，後來才讓杜古與盧卡古後備登場，而後者更攻入一球。

不過，西班牙卻非省油的燈，雖然於16強只以1：0小勝葡萄牙晉級，但今屆5場以來，取得4勝1和，攻入9球而不失1球，踢法非常穩健。事實上，「鬥牛軍」已連續15場不敗，取得11勝4和，狀態一流。

西班牙後備力量強大，上仗便憑兩名後備合作建功，米基爾馬連奴接應費蘭托利斯妙傳奠定勝局。（路透社）

比利時的不敗戰績更長，達18場，但和局較多，取得11勝7和。不過，他們近5次面對西班牙錄得全敗，其中3次輸0：2，相信今仗也難阻西班牙順「利」入4強。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH