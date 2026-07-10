世盃全城起動｜夏蘭特場場入波　維京人無懼三獅兵團

挪威神鋒艾寧夏蘭特於今屆世界盃無人可擋，上一圈的對手巴西，被他頭頂腳踢淘汰出局，今仗8強面對頗有淵源的英格蘭，相信他亦不會留手。

（球賽編號：FB3027，7月12日 05:00開賽，ViuTV 99台直播）



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夏蘭特在英格蘭列斯出生，現時也效力曼城，跟英格蘭的馬克古希及尼高奧萊利等份屬隊友，還有他在多蒙特時的舊袍襗祖迪比寧咸，兩人更是情同兄弟，但今仗卻要兄弟鬩牆。

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挪威神鋒夏蘭特上陣4場攻入7球，狀態大勇。（路透社）

夏蘭特在今屆賽事狀態大勇，披甲4場，場場有波入，累積7個入球，在射手榜上僅次於入了8球的阿根廷球王美斯，預料今仗續有士哥。

其好友比寧咸亦表現出色，上仗對墨西哥便梅開二度，助少打一人的英格蘭以3：2險勝晉級。不過，上仗被逐的昆沙被判停賽2場，其右閘位置，或由原司職中堅的安斯干沙頂上，史東斯或有機會與馬克古希扼守中路。

英格蘭中場比寧咸（中）表現非常出色，上仗對墨西哥時更梅開二度。（路透社）

雙方近6次對壘，英格蘭取得2勝3和1負，並不佔明顯優勢，要留意的是，這6場的總入球悉數少於3球，因此今仗除了可捧挪威 [+1]主勝，2.5球「入球細」亦不容錯過。

阿根廷勝在有球王美斯，上仗對埃及一傳一射，一個救全家。（路透社）

同日還有阿根廷迎擊瑞士的8強大戰（球賽編號：FB3028，7月12日 09:00開賽，Now 618台直播）。阿根廷上仗藉美斯一射一傳驚險地以3：2反勝埃及，今仗面對有新星文森比因傷缺陣的瑞士，預料可輕鬆過關，宜取阿根廷主勝及2.5球「入球細」。

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老將格列沙卡於中場助攻助守，是瑞士殺入8強的功臣。（路透社）

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