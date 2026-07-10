世界女排聯賽香港站｜中國女排零封烏克蘭　新星郭中楠獲師姐大讚

在中國女排於世界女排聯賽香港站（VNL）以局數3：0輕取烏克蘭一役的得分榜上，雖然主攻手莊宇珊一如所料以18分高踞第一，但今仗更值得球迷留意的是一條副攻線。快攻「師姐」王媛媛與「師妹」郭中楠分別取得16分和10分，全場比賽時而「背飛」得分，時而快攻掩護主攻手進攻，攔網和後排防守亦有亮眼表現，成為中國女排在香港站旗開得勝的功臣。

採訪及攝影：陳綵瑤、湯致遠



世界女排聯賽2026香港站｜郭中楠助攻助守。（VNL圖片）

世界女排聯賽2026香港站｜王媛媛今仗表現搶鏡。（湯致遠攝）

VNL來到第二天，昨日（8日）與加拿大力戰五局而敗的中國女排，今天遇上補上韓國位置、首度競逐VNL的烏克蘭。主攻手唐欣和莊宇珊，副攻「師徒搭配」王媛媛與郭中楠、接應二傳隊長龔翔宇、二傳手張籽萱及自由人王夢潔擔任正選，當中年僅17歲的郭中楠首次進入國家隊參加VNL，便受教練趙勇重用。

世界女排聯賽2026香港站｜莊宇珊今仗取得18分。（湯致遠攝）

比賽由王媛媛一記強力扣殺打開序幕，中國女排在開賽初段以強力扣殺佔先機，莊宇珊中段更連續4次個人得分，貢獻2次扣殺及2次攔網，為球隊拉開比數，最後郭中楠以一記快攻「埋齋」，中國女排以25：18先取一局。

世界女排聯賽2026香港站｜王媛媛快攻得手。（湯致遠攝）

第二局莊宇珊繼續保持水準，頻頻以扣球和吊球破壞烏克蘭一傳，惟中國女排之後再犯不穩定的老毛病，烏克蘭乘勢領先。力追的中國女排輪到郭中楠落後排發球，副攻手一般防守能力較差，但她接起烏克蘭的扣殺，令對手措手不及，中國女排追近至16：17。

戰至第二局末段，中國女排落後20：22，此時莊宇珊扣殺打起士氣，更關鍵是郭中楠兩次攔網得分，協助球隊反超前24：22，最後莊宇珊一槌定音，中國女排憑一波5：0攻勢，以25：22再取一局。

世界女排聯賽2026香港站｜中國女排大槌手唐欣強攻烏克蘭。（湯致遠攝）

中國女排第三局重回巔峰，主攻手唐欣突圍而出，連續3次扣殺得分令球隊領先至8：4；莊宇珊與王媛媛的主攻與快攻搭配，騙倒烏克蘭攔網，此後中國女排一直保住優勢，最終勝25：20，以局數3：0取得香港站首勝。

世界女排聯賽2026香港站｜中國女排擊敗烏克蘭，取得今站首勝。（湯致遠攝）

來自江蘇的郭中楠今仗取得10分，其中4分來自攔網，雖然得分只列球隊第四位，遜於莊宇珊（18分）、王媛媛（16分）及唐欣（11分），但年僅17歲的她今年才首度入選中國女排一隊，初戰世界女排聯賽，今仗無論進攻和防守都令人眼前一亮。一頭短髮的她說，第一次參賽難免緊張：「緊張還是有的，但我覺得要把緊張化為一種動力，能夠讓我在比賽中發揮自己的能力。」談到與王媛媛在陣，她表示一直「師姐」為榜樣，希望之後繼續有好表現。

世界女排聯賽2026香港站｜郭中楠成為中國女排副攻新希望。（湯致遠攝）

王媛媛則親暱地稱呼郭中楠為「楠楠」，她大讚一班後起之秀潛力無限：「如果我也在她們這個年齡，我肯定沒有他們優秀。楠楠這個年紀，在場上能有這樣的發揮，我覺得非常好。我非常希望她們能夠盡快地成長，然後成為中國女排優秀的副攻手。」

至於今日頭場，加拿大面對比利時，最後一局在落後下追到「刁時」反勝，終以10：25、25：21、25：17及27：25奏凱。

世界女排聯賽2026香港站｜加拿大以局數3：1擊敗比利時，取得兩連勝。（湯致遠攝）

世界女排聯賽2026香港站｜加拿大以局數3：1擊敗比利時，取得兩連勝。（湯致遠攝）