【港超聯】安永佳頭槌「雙殺」劉學銘　傑志92分鐘絕殺飛馬保榜首

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-24 22:10

港超聯今（24日）上演獨腳戲，由天水圍飛馬於元朗大球場迎戰作客的傑志。飛馬雖一度有「開齋」的孫銘謙追平，但主教練郭嘉諾補時作出「關鍵」調動，結果傑志憑安永佳頂贏剛剛入替的劉學銘，以2：1險勝飛馬。

主場的飛馬雖然首循環不敵傑志，但近4戰有3場錄得零失球。球隊主力達施華受傷此役先坐後備，左路改由孫銘謙跟陳柏衡拍檔。相反，「藍鳥」已連和兩場，中堅羅拔圖復任正選，前線則收起安永佳，以加維蘭夥拍「黑山伊巴」丹恩奴域。

黑山伊巴搏得基斯犯規，球證判罰12碼。（袁志浩攝）

黑山伊巴搏得極刑 加維蘭「爭食」射入

飛馬早段依靠高空轟炸製造威脅，兩度由孫銘謙右路開出內彎角球，但古安奴跟山度士的頭槌攻門都未能考驗王振鵬。傑志企穩陣腳後先有丹恩奴域中路接應妙傳快射斜出，這位黑山中鋒29分鐘於禁區內被基斯踢跌，助球隊得到12碼機會。

加維蘭上前跟丹恩奴域「講數」，最終由他操刀極刑。（袁志浩攝）

已有逾4個月入球荒加維蘭隨即上前跟丹恩奴域「講數」，結果「爭食」成功，後者「摸頭」向對方送上祝福，結果加維蘭輕鬆射守門員右路破網成1：0。完半場前「藍鳥」再有靚組織，丹恩奴域右路直線傳入伏兵門前的鄭展龍，這位中場背對龍門轉身，於右路窄角度回傳予何振廷撞射，惟埋門越楣而過。

飛馬下半場加強攻力，終由華人前鋒孫銘謙射入「開齋」球追平。（袁志浩攝）

孫銘謙開齋追平 安永佳助傑志絕殺

飛馬主帥郭嘉諾換邊後「撳制」，達施華、謝朗軒及法比奧先後入替。飛馬66分鐘「避過一劫」，丹恩奴域挑射被回防的基斯護空門。大難不死的飛馬有後福，75分鐘胡晉銘短傳至孫銘謙腳下，這位小將左腳快射破網，苦等5個月終於「開齋」，並扳成1：1平手。

郭嘉諾尾段在防守角球時換人，結果傑志正正憑該攻勢絕殺。（袁志浩攝）

戰至補時階段，傑志左路獲得角球，飛馬卻突然換走左閘方栢倫，以中堅劉學銘取代。結果「藍鳥」由同樣後備入替的安永佳力壓劉學銘跳頂彈地波擦柱而入，以2：1絕殺飛馬，賽後得16分高踞榜首；飛馬則繼續排第3。

郭嘉諾賽後相當自責，一度於後備席呆坐數分鐘。（袁志浩攝）

郭嘉諾向球迷致歉

完場後飛馬球員紛紛低頭走入更衣室，郭嘉諾一度流下男兒淚，更呆坐後備席沉思良久，似乎十分自責。他表示：「希望打場好波，為放工趕入場的主場球迷送上3分，但最後1分都沒有，想對他們說聲不好意思。」郭嘉諾表示，對尾段的針對性調動沒有後悔，「我想換一名高大的球員去防守對方的死球，甚至我們獲得死球的話，都有入波機會。」他又指，劉學銘入場後已立刻看管安永佳，惟對手仍能入球，只能送上「恭喜」，「情況可能相反，萬一我沒有換人，最後也是安永佳入球，大家又會怪責我換得遲，足球就是這樣。」

後備入替的劉學銘負責看管安永佳，但今季已被對方兩度頂贏兼入波。（袁志浩攝）

至於奠勝的安永佳今季已在飛馬身上取得3個頭槌入球，當中更是繼菁英盃後，第二度力壓劉學銘頂入。這位前鋒賽後笑言要向對方道歉，「我為學銘感到抱歉，他有點欠運吧。我覺得頭槌是我強項，很高興可以再建功，並為球隊拿下勝仗。」

安永佳賽後開玩笑地稱，「為學銘感到抱歉，他有點欠運吧。」（袁志浩攝）

飛馬VS傑志激戰重溫（按圖放大）