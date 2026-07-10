世界女排聯賽香港站｜烏克蘭為家鄉拼盡　副攻手莎高娃：永不放棄

今年世界女排聯賽（VNL）有一支首度參賽的隊伍，就是烏克蘭——一個四年來都與戰爭劃上等號的名字。

作為VNL新丁，烏克蘭女排的經驗和臨場表現，難免與列強有距離，就像今日（10日）一戰，她們落後兩局奮力追至2：2，惟在決勝局始終不敵多明尼加共和國，但這支在戰火下長期流離失所的隊伍，在勝負以外，更背負着家鄉人民而戰。

採訪及攝影：陳綵瑤



烏克蘭首次參加世界女排聯賽，她們的抱負不只是場上勝負，更為人民而戰。（陳綵瑤攝）

VNL香港站轉眼來到第三日，頭場有烏克蘭硬撼多明尼加共和國，後者在積分榜「包尾」，身處淘汰邊緣，烏克蘭則僅比對手高一名，排第15。今仗對兩隊來說是決定明年參賽資格的關鍵戰役，然而首次出戰VNL的烏克蘭，頭兩局都輸在經驗不足，以17：25及16：25告負。

落後局數0：2，徘徊落敗邊緣，烏克蘭在第三局卻掀起賽事高潮，調整之後終於攻破多明尼加的攔網，在比賽中段反超前16：15，並以25：22追成局數1：2。第四局烏克蘭乘勝追擊，比賽開首已經領先，變幻莫測的攻擊手段令多明尼加失誤增加，烏克蘭再勝25：19，將比賽帶入決勝局。

烏克蘭以局數2：3惜負多明尼加共和國。（陳綵瑤攝）

烏克蘭以局數2：3惜負多明尼加共和國。（陳綵瑤攝）

最後一局兩隊平分秋色，一分的分差維持大半局，直到尾段，多明尼加攔網回勇並拉開比分，烏克蘭即使展現堅強韌性追平後仍無法反超，最終以13：15完場，惜敗局數2：3。

烏克蘭以局數2：3惜負多明尼加共和國。（陳綵瑤攝）

距離香港超過七千公里之外，俄烏戰爭已經持續四年，烏克蘭平民流離失所，過萬人死於戰火之中。烏克蘭運動員亦深受影響，烏克蘭女排也不例外，副攻手莎高娃說，戰爭展開後，國內聯賽難以舉行，為了保持水平與國際勁旅競爭，球員唯有四處奔走，與各國球隊打友誼賽：「我們在羅馬尼亞舉行訓練營，在荷蘭打友誼賽。我們經常尋找國外的解決方案。」

烏克蘭以局數2：3惜負多明尼加共和國。（陳綵瑤攝）

即使訓練地點不定，長年流落異鄉，始終無阻烏克蘭女排一步一步登上世界舞台，由歐洲黃金聯賽（European Golden League）奪冠，到今年補上韓國參賽席位，首次征戰標誌着最高水平的世界女排聯賽，一路走來經歷多少痛苦艱辛，只有她們心裏清楚。想到家鄉每日遭受炮彈攻擊，家人、朋友長期生活於水深火熱之中，莎高娃難以保持冷靜：「有時候真的很難受，當得知烏克蘭居民的情況，或者俄羅斯攻擊時，真的很難保持冷靜，但教練常常提點我們在場上要冷靜，這也是我們球賽中必須做的。」

烏克蘭以局數2：3惜負多明尼加共和國。（陳綵瑤攝）

作為VNL新丁，烏克蘭女排的水平難免位處下游，但背負家鄉人民作戰，球員的終極目標是要將屬於她們的排球展示給世界每一個人，提醒世界烏克蘭仍然在奮鬥，因此對她們來說最重要是爭取明年的參賽資格，繼續留在VNL的場上。莎高娃冀盼：「我們在球場上不放棄，希望戰場上的軍人們也能繼續堅持不放棄。這是我們支持他們的方法。」

烏克蘭女排在香港站還有一場戰役，她們在周日「打頭陣」，於上午11時火併比利時，這群離鄉別井、為國而戰的女孩，值得我們入場打氣。

同場加映：尾場意大利輕挫比利時

尾場由豪華陣容的意大利鬥比利時，意大利一如所料以25：20、25：16及25：19勝出。

世界女排聯賽香港站2026｜意大利以局數3：0挫比利時。（陳綵瑤攝）

世界女排聯賽香港站2026｜意大利以局數3：0挫比利時。（陳綵瑤攝）