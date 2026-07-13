世盃全城起動｜狂牛無懼高盧雄雞　「細」抗到底

今屆世界盃盡顯冠軍相的法國，8強輕取摩洛哥後，於4強迎來迄今最嚴峻的挑戰——碰上應屆歐國盃冠軍西班牙。兩雄相遇，「細」鈞力敵，勝負實在難以預料。

（球賽編號：FB3029，7月15日 03:00開賽，ViuTV 99台直播）



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法國在分組賽全勝晉級，來到淘汰賽狀態愈來愈好，接連擊敗瑞典、巴拉圭及摩洛哥，更不失一球；總計過去6場全勝，入了16球而只失2球，可謂攻守兼備。

麥巴比6場攻入8球，是法國躋身4強的功臣。（路透社）

其中基利安麥巴比表現尤為出色，上仗對摩洛哥一傳一射，不單助球隊以2：0輕鬆取勝，他6場射入8球及貢獻3次助攻，入球與美斯一樣，但藉多一次的助攻暫踞首位。

西班牙首仗僅以0：0悶和首度參賽的佛得角，令人擔心這支歐洲冠軍的狀態。不過，「鬥牛軍」其後愈戰愈勇，到上仗以2：1擊敗比利時前，未失一球。

拉明耶馬逐漸「上力」，但尼高拉斯威廉斯剛傷癒，狀態未足，令西班牙難以施展雙翼齊飛，幸而他們兵多將廣，打不開局面時，派遣的後備往往能建奇功，譬如米基爾馬連奴已連續兩場在比賽末段取得奠定勝局的入球。

西班牙中場米基爾馬連奴連續兩場後備入替，都在比賽末段射入奠定勝局的入球。（路透社）

雖然法國狀態勇銳，但近10次交手，西班牙取得7勝1和2負，稍佔上風；要留意的是，這10場中，有7次總入球少於3球，因此今仗勝負難料下，還是博2.5球「入球細」最穩陣。

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