世盃全城起動｜英格蘭守得住阿根廷

世界盃4強上演矚目大戰，英格蘭與阿根廷這對冤家狹路相逢，從40年前馬勒當拿「上帝之手」，到98世盃碧咸因施蒙尼的演技領紅被逐，今戰將是兩軍恩怨的新一章。

（球賽編號：FB3030，7月16日 03:00開賽，ViuTV 99台直播）



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英阿大戰的新主角，阿根廷當然是球王美斯，而這名39歲老將征戰國際賽多年，竟然未跟英格蘭交手，儘管兩軍其實常在世盃碰頭，從1962、66、86、98及2002年，過去曾交手5次，而英格蘭取得3勝1和1負（只計法定時間），稍佔上風。

阿根廷鋒將艾華利斯今屆表現失色，但上仗對瑞士卒之回勇，射入一選「世界波」。（路透社）

美斯今屆表現繼續勇猛，個人已入8球，截至8強於射手榜與法國鋒將麥巴比看齊，不過，阿根廷慢熱風格在淘汰賽表露無遺，32強對佛得角要戰至加時，16強對埃及驚險補時反勝3：2，上仗對瑞士亦要戰至加時才以3：1取勝。

唯一慶幸是，上仗卒之不靠美斯入波。今屆賽事表失色的艾華利斯，上仗對瑞士時射入「世界波」終於開齋。

阿根廷靠美斯單天保至尊，英格蘭則靠雙星哈利卡尼與祖迪比寧咸，兩人各自攻入6球，幾乎包括球隊今屆的所有入球（13球），上仗便全靠比寧咸梅開二度，英軍才加時以2：1力挫挪威。

哈利卡尼與祖迪比寧咸各自攻入6球，是英格蘭的最強二人組。（路透社）

雙方實力接近，但英格蘭整體球員質素較平均，今仗可取英格蘭 [+1] 主勝及2.5球「入球細」。

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