世界足球熱|梁冠聰親身拆解球員避談的足部真菌危機 傳授護足防線

世界足球盛事正舉行得如火如荼，加上香港的天氣處於炎熱潮濕的高峰。對於身兼足球員及體育評述員的梁冠聰（阿聰）而言，緊湊的行程加上極端天氣，無疑是一大挑戰。然而，除了球場上的對手，一眾熱愛運動的人士原來還面對着一個常被忽視的健康「殺手」——足部真菌感染（灰甲及香港腳）。阿聰親身為大家拆解這個在更衣室裡的禁忌話題，並分享如何以專業態度擊退真菌。



身兼足球員及體育評述員的梁冠聰分享，運動員常把灰甲誤當一般踩傷的瘀血。他呼籲大家及早正視足部真菌問題，長痛不如短痛。

焗促球鞋成真菌溫床 公共浴室增加感染風險

運動員經常要面對汗水與悶熱的考驗。阿聰坦言，在緊湊的日程下，香港夏天又熱又濕，長時間穿着不透氣的球鞋，腳部長期處於濕熱環境。這種環境很容易令雙腳出汗、焗住。「我們不可能經常穿着拖鞋到處走，雙腳不斷被濕漉漉的鞋襪焗住，那種感覺真的很辛苦、很難受。」他笑言，過去未有駕車時，很多時搭巴士或其他交通工具，因為雙腳太焗促，腦海都會閃過「脫鞋透氣」的念頭，不過礙於公眾場合的衛生考量及個人形象，加上擔心腳汗異味會引來尷尬，只能夠一直強忍，讓他深感足部的護理問題必須正視。此外，球員經常使用的公共浴室和更衣室，正是溫暖潮濕的真菌滋生溫床，大大增加了感染的風險。

誤將灰甲當作瘀青 指甲變「薯片」才驚覺中伏

對於足部真菌感染，很多運動員都存在誤解。阿聰指出，大眾普遍以為灰甲只發生在長者、抵抗力較弱或者衛生較差的人身上，但其實經常做運動的人，如果有細微損傷，例如踢波撞傷趾甲，其實都會增加感染風險。而足球員一旦發現腳趾甲變色，通常會誤以為只是比賽時被踩傷造成的瘀血，抱着會自然好轉的心態延誤處理。「我有外籍隊友起初以為只是踩『瘀』了，但去到季尾，發現指甲變得好脆，就像『薯片』一樣脆卜卜，而且顏色由瘀黑變成灰黃色，伴隨着持續的痛楚，才意識到原來是灰甲問題。」阿聰解釋，當面對這類早期徵狀時，基於足球運動頻繁碰撞的特性，球員與物理治療師起初都容易以為只是一般的踩傷或發炎，因而錯過了及時處理真菌感染的時機。

痛楚直接拖累場上表現 難言之隱成心理負擔

灰甲與香港腳絕非只是外觀問題，它對運動員的表現有着不少影響，最直接會出現痛楚和痕癢，甚至影響跑動同轉向的靈活度。阿聰強調，足球員的轉向、急停及煞停，都極度依賴腳趾的抓地力。「一旦腳趾有痛楚，球員定必會『避重就輕』，例如左腳痛就多用右腳，或者避免出全力，這直接影響了訓練與比賽表現。」 阿聰表示，很多運動員傾向吃止痛藥、消炎藥「死撐」，抱着「小小痛唔緊要」的心態，卻甚少正視並完成整個治療療程。

除了生理影響，足部問題帶來的心理困擾同樣不容忽視。阿聰坦言：「很多人都會覺得有點尷尬或者不自在，例如不敢在更衣室除鞋，或者擔心會讓隊友看到，又或者驚傳染給家人。長遠來說，這種情況的確會影響你繼續投入運動的信心，所以一開始發現有問題，就應該及早正視及處理。」

獲香港皮膚科醫生首選推薦的羅霉樂系列，針對不同的真菌感染對症下藥，助運動員及大眾安全、方便地擺脫灰甲與香港腳困擾，防患於未然。

拒絕偏方！嚴選註冊藥物與專業品牌

市面上有很多非註冊產品，亦有流傳不少醫治灰甲的治療偏方，例如浸消毒水或浸醋，但作為需要接受藥檢的專業運動員，阿聰對此極有保留。他認為非註冊產品的功效未必有足夠臨床數據支持，令人信心不足，而偏方又缺乏認證，不但可能刺激皮膚，更可能令問題加劇。

在選擇治療產品時，阿聰最看重成分合規的註冊藥物、品牌信譽、醫生推薦及使用的便利性。他特別推薦羅霉樂（Loceryl）抗癬甲油。它是全球銷售No.1的外用灰甲藥，為香港皮膚科醫生首選。其最大優勢在於只需每星期塗一次，使用非常方便，而且一盒已足夠應付9至12個月的完整療程，降低了因中斷與惰性造成的復發風險。

「羅霉樂抗癬甲油」只需每星期使用一次，一盒已足夠應付完整療程，方便患者堅持用藥，大大降低因中斷療程而復發的風險。

除了灰甲外，針對運動員常見的皮膚真菌感染，羅霉樂皮膚癬膏（Loceryl Cream）同樣是專業之選。與市面上部分只針對足部的產品不同，它適合治療多種由真菌引起的皮膚感染，如腳癬（香港腳）、股癬、體癬及花斑癬等。它的抗菌力比其他外用藥物強30倍¹、臨床療效高達90%²，而且產品不含類固醇，每日只需用1次，即能安全有效地應對困擾。

(1) Journal of Clinical Microbiology, Oct. 2003, p. 4817–4819 (In-vitro data, when Amorolfine is compared to Ciclopirox olamine, Clotrimazole and Miconazole etc.)​

(2) Clinical and Experimental Dermatology 1992;17(Suppl.1): 61-70​

「羅霉樂皮膚癬膏」不含類固醇，每日只需塗抹1次，已能安全有效地治療腳癬（香港腳）、股癬、體癬及花斑癬等多種皮膚真菌感染。

愛屋及烏！堅持完成整個療程

很多患者在用藥初期看到痕癢改善，便會「見好就收」自行停藥，導致容易復發。阿聰以運動員的堅毅精神呼籲大眾：「長痛不如短痛！寧願乖乖地完成整個9至12個月的療程，總好過日後反覆發作，造成二次、三次的傷害。」他更提醒，真菌是具傳染性的。「如果你不徹底清除，有機會由一隻腳趾慢慢擴散到其他腳趾，甚至會傳染給家人。」他鼓勵讀者們，如果發現有指甲變色變厚，或者腳痕、甩皮，早期出現痕、癢、痛絕對不可輕忽，要勇敢正視並及早接受正確治療，同時將正確資訊分享給身邊人，本着「愛屋及烏」的心，防患於未然。最後，再次提提大家記住向灰甲說不三步曲：及早察覺、正確選擇治療（用有療效嘅註冊藥物）、堅持完成療程，這樣才可以真正解決問題，安心繼續享受運動。

（資料由客戶提供）