世盃全城起動｜西班牙攻守平均　加時贏阿根廷捧盃

今屆世界盃來到終極一戰，國際足協排名首、次名勁旅竟聚首決賽，上屆冠軍阿根廷面對應屆歐國盃盟主西班牙，絕對是最強對最強。

（球賽編號：FB3032，7月20日 03:00開賽，ViuTV 99台直播）



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世界盃罕有地由排名前四的球隊包辦4強，想不到更由首次名競逐錦標。西班牙在準決賽憑奧耶沙巴爾及柏度樸路各建一功，以2：0「技術擊倒」奪冠大熱法國，繼2010年後第2度闖入決賽。

西班牙右翼拉明耶馬表現逐漸上力，是球隊攻擊的關鍵人物。（路透社）

阿根廷則延續淘汰賽以來的驚險過關風格，4強面對英格蘭先落後，但藉着英軍龜縮放棄進攻，於是在比賽最後30分鐘起圍攻對手，終憑美斯貢獻2次助攻，由安素費南迪斯與拿達路馬天尼斯連環建功，以2：1反敗為勝。

39歲球王美斯寶刀未老，連續兩屆帶領阿根廷闖入決賽。（路透社）

雙方實力接近，但近20年4次交手，西班牙取得3勝1負，稍佔上風。至於世界盃決賽往績，近5屆有4次加時，其中2次更要互射12碼分勝負，譬如上屆阿根廷便藉互射12碼擊敗法國捧盃。西班牙往績佔優，實力又強勁，今仗不如博雙方法定時間「摸和」，「鬥牛軍」於加時取勝封王。。

法國未能再度躋身決賽，但麥巴比亦要為爭奪神射手而努力。（路透社）

季軍戰則於早一日上演，由法國面對英格蘭（球賽編號：FB3031，7月19日 05:00開賽，ViuTV 99台直播）。英格蘭曾於1990及2018出戰季軍戰，卻分別敗於意大利與比利時腳下；加上近6次交手，法國取得4勝1和1負，佔盡上風，今仗一於捧法國主勝及2.5球「入球大」。

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英格蘭上仗對阿根廷雖然敗陣，但門將碧福特有數次神勇，表現不俗。（路透社）

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