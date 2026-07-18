香港跳繩錦標賽｜黃天佑王巧兒奪冠 世界交互繩邀請賽周日上演

由中國香港跳繩總會舉辦的「香港跳繩邀請錦標賽2026」，今年獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證，並獲文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署及香港賽馬會慈善信託基金全力支持，昨天（周五）上演多場個人賽，焦點賽事「中國香港跳繩總會29周年紀念盃」，由黃天佑及王巧兒分別奪得男、女子組冠軍。



黃天佑（左）、王巧兒（右）分別奪得中國香港跳繩總會29周年紀念盃男、女子組冠軍。（繩總提供）

在7月15日展開的「香港跳繩邀請錦標賽2026」，昨天迎來首個高潮，其中焦點賽事是「中國香港跳繩總會29周年紀念盃」，講求運動員速度耐力兼備，結果黃天佑以速度賽115下及耐力賽 543下，總分658的成績，榮膺男子組最佳選手；王巧兒則以速度賽107下及耐力賽496下，總分 603的成績，奪得女子組最佳選手。

本屆賽事更首度將「世界交互繩邀請賽」（Double Dutch Contest World Invitational, 簡稱 DDCWI）移師香港舉行。屆時將雲集法國、日本、韓國、泰國、美國等頂尖國際選手，與中國香港精英運動員同場較量。本屆賽事亦將於 Olympics.com 作全球轉播。

大會於7月19日（周日）將舉行盛大的開幕典禮，以及港隊參加亞洲錦標賽的授旗禮。屆時香港芭蕾舞團將帶來精彩的《香港跳起》舞蹈演出；此外，MIRROR成員楊樂文（Lokman）亦將親臨現場，為中國香港代表隊隊員打氣並與運動員交流。

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香港跳繩邀請錦標賽2026

日期：2026年7月15日至19日

地點：伊利沙伯體育館

7月19日「世界交互繩邀請賽」 — 門票於城市售票網公開發售

7月15日至18日 — 免費入場